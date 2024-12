Les Lakers en chute libre

Il y a deux semaines, les Lakers pointaient à 10 victoires pour 4 défaites et semblaient avoir trouvé une identité. Les voilà désormais à 12 victoires pour 10 défaites, avec donc six défaites en huit matchs. Mais le plus inquiétant, c’est l’écart puisque Los Angeles a perdu ses six derniers matchs par 21.8 points d’écart en moyenne…

Face au Heat, il y a ainsi eu des séquences assez hallucinantes, où un simple écran offrait un layup ou un 3-points complètement ouvert à Tyler Herro et compagnie. Pour JJ Redick, cette baisse de tension collective est étrange.

Des soucis « basiques »

« On a du mal actuellement des deux côtés du terrain, et sur des trucs basiques » ne peut que constater le coach après cette défaite de 41 points (134-93) à Miami. « C’est bizarre, très bizarre. »

En cumulé, les Lakers ont donc perdu leurs deux derniers matchs de 70 points (41 + 29), la pire séquence de l’histoire du club. JJ Redick en appelle donc à l’orgueil de ses joueurs, mais également à la cohésion.

« Il faut qu’il y ait un certain sentiment de responsabilité », explique-t-il ainsi. « On peut se diviser et il est facile de ne pas vouloir être tenu responsable, surtout quand c’est embarrassant. Je suis embarrassé. Nous sommes tous embarrassés. Ce n’est pas un match où nous avions le bon état d’esprit dans le combat, le professionnalisme ».

Le coach rookie se livre ainsi à un exercice délicat, en tentant de mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, sans toutefois trop les accabler. Du moins publiquement…

Anthony Davis et LeBron James approuvent

« Il faut qu’il y ait un certain sentiment de responsabilité sur le terrain, et je suis prêt à assumer toute la responsabilité du monde. C’est mon équipe, je la dirige et je suis embarrassé. Mais je ne peux pas nous organiser physiquement. Je ne peux pas être physiquement impliqué dans le jeu. Je ne peux pas physiquement parler et annoncer les [changements] et les couvertures défensives … Et d’ailleurs, je ne blâme pas les joueurs. Ce n’est pas ça. J’en suis responsable, mais il va également falloir que les responsabilités soient assumées sur le terrain … Je n’ai pas l’impression que nous soyons sur la même longueur d’onde en ce moment ».

Le point positif pour Los Angeles, c’est que, contrairement à l’an passé, JJ Redick est au moins en phase avec ses deux leaders, Anthony Davis et LeBron James, qui valident « à 100%, à 1 000% » son discours, assure le « King ».

« J’ai la plus grande confiance en ce groupe et en ces entraîneurs », conclut Anthony Davis. « Personnellement, je pense que tout commence par moi. Si je joue mieux, les autres jouent mieux. Je prends mes responsabilités, en particulier lors des deux derniers matches. Je n’ai pas été à la hauteur pour l’équipe en attaque ».