Les Lakers tendent l’autre joue : -41 à Miami !

Le plein de confiance d’un côté, le sentiment parfaitement inverse de l’autre. Tels sont les effets de cette rencontre, entre deux formations en panne de victoires ces derniers temps, qui a largement tourné en faveur du Heat face aux Lakers (134-93).

Derrière ce succès majuscule de 41 points, qui intervient après une défaite de 19 unités à Boston, il y a la prestation immense d’un Tyler Herro aux deux visages. Après une entame de partie poussive, marquée par de nombreuses imprécisions derrière la ligne (1/5) et ballon en main, l’arrière shooteur a explosé dans le troisième quart-temps.

Tyler Herro a signé un impressionnant 7/7 de loin face auquel la zone mise en place par JJ Redick n’a eu que peu d’effets. Son explosion lointaine venait confirmer une large avance en faveur de son équipe qui était déjà d’actualité en première période. Le Heat était rentré au vestiaire avec déjà 17 points d’avance (69-52).

La défense douteuse des Lakers

Malgré quantité de ballons perdus en première période, le Heat a compensé en affichant sa force collective. Jimmy Butler, Bam Adebayo ou Terry Rozier, même en sortant du banc, ont tous participé à une fête dont le thème s’est décliné sur l’envie de partager le ballon et de jouer en rythme. Haywood Highsmith a également participé avec ses quatre paniers primés.

Il faut dire que la défense des Lakers a aidé pour ce genre de performance. Les Lakers sont restés amorphes défensivement toute la soirée, à l’image d’un Anthony Davis régulièrement dépassé sur les pénétrations adverses, et qui a par ailleurs connu une sale soirée d’adresse (3/14). AD a laissé LeBron James porter l’attaque californienne.

Ce dernier, en délaissant le tir longue distance, s’est retrouvé en adresse, mais sa belle sortie offensive n’a pas vraiment eu d’incidence sur le cours des événements. Les Lakers se présentant à l’entame de l’ultime période avec 33 points de retard…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un record de franchise à la passe. Avec 42 passes décisives pour 52 tirs convertis, le Heat a écrit une nouvelle page d’histoire en matière d’offrandes. Le précédent record datait de mars dernier dans une autre rouste infligée face à Portland (+60 !) avec 41 unités. Ils ont par ailleurs égalé un autre record de franchise avec 24 paniers à 3-points, tandis que cette victoire de 41 points est la 3e la plus large de l’histoire du Heat. Voilà ce qui s’appelle équilibrer un bilan (10v-10d) avec la manière.

– Les Lakers dans le dur. Alors qu’un paquet d’indicateurs repassent au vert côté Heat, les Lakers font, eux, grise mine. « On est tous embarrés », peut bien lâcher JJ Redick à l’issue de la rencontre. Il s’agit là d’une sixième défaite en huit sorties, et surtout la deuxième de suite sur un gros écart : en comptant l’écart de 29 points concédé face aux Wolves, cela fait 70 points en cumulé sur les deux. Les plus optimistes noteront que les Lakers, dont le niveau d’engagement interroge, restent dans le positif (12v-10d).

– LeBron James dépasse (enfin !) Kyle Korver. Le compteur était resté bloqué pendant près de 10 jours. En inscrivant son 2 451e panier primé en carrière cette nuit, la star des Lakers est désormais le 7e shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire devant Kyle Korver. Si les deux hommes sont restés à égalité un moment, c’est que LeBron James a enchaîné les contre-performances derrière l’arc avec quatre matchs de suite sans en convertir un, soit… 0/19 en cumulé. Cette nuit, malgré son excellent 12/18 d’ensemble, il n’a converti qu’une seule de ses quatre tentatives lointaines.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.