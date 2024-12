Tyrese Haliburton tire la sonnette d’alarme

Pour la troisième fois de suite, les Pacers ont perdu. Le spectacle dans les revers contre les Pistons et les Grizzlies avait été pénible et le déplacement à Toronto n’a pas permis de retrouver un peu de couleurs. La défense a encore coulé malgré le bon match de Tyrese Haliburton (30 points). Vraiment, Indiana fait peine dernièrement.

« Ce qu’on fait sur le parquet en ce moment, collectivement, c’est gênant », confirme le meneur de jeu. « Après une discussion à la pause, je trouve qu’on a mieux entamé la seconde période, mais ça doit se faire sur 48 minutes. Toutes les équipes jouent dur actuellement et ont de l’énergie. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas égaler cela et faire mieux. »

Pas avec une défense aussi perméable. Detroit et Toronto ne sont pas des équipes effrayantes offensivement, mais pourtant, sur les trois revers de suite, les Pacers ont encaissé 129 points de moyenne !

« Tout le monde va dire qu’il n’y a que quatre succès de retard pour être à 50% de victoires. Mais ce n’est pas aussi facile que ça »

Les troupes de Rick Carlisle avaient surfé sur un calendrier clément pour gagner trois matches de suite à domicile, en affrontant des équipes faibles : Washington, New Orleans et Portland. Ce ne fut qu’une courte parenthèse et cette rechute, alors qu’on arrive au quart de la saison, doit désormais provoquer une réaction.

« On est à 9 victoires pour 13 défaites. On pourrait croire que le ciel nous tombe sur la tête, mais ce n’est pas le cas », rassure Tyrese Haliburton, qui tire tout de même la sonnette d’alarme. « Néanmoins, on a besoin de comprendre qu’il y a urgence. Tout le monde va dire qu’il n’y a que quatre succès de retard pour être à 50% de victoires. Mais ce n’est pas aussi facile que ça. »

Le All-Star local assure qu’il doit « être un meilleur leader » et « tout faire mieux et plus fort » car, annonce-t-il, « je ne suis pas prêt à gâcher une année de ma carrière, ni la saison de cette équipe et de cette franchise ».

Les deux prochains matches – face à Brooklyn et Chicago – seront de parfaites occasions de rebondir car les deux adversaires ont le même bilan (9-13) que les Pacers, qui occupent la 10e place de la conférence Est. Il serait judicieux de reprendre un peu de confiance puisque, ensuite, la fin du mois de décembre sera terrible avec notamment des duels à Phoenix, à Golden State et à Boston (deux fois), ainsi que les réceptions des Bucks ou du Thunder…