Après trois victoires de suite et un « road trip » réussi, les Nets commencent à tirer la langue. Pour deux raisons : une série noire avec trois revers de rang déjà, ainsi qu’une infirmerie pleine ensuite. Jordi Fernandez était ainsi privé de Cam Thomas, Dorian Finney-Smith, Ben Simmons et Cam Johnson pour son déplacement à Chicago…

Résultat : une défaite large (la troisième d’affilée donc), avec une défense débordée, qui a totalement coulé. C’est sur ce point, qui était plutôt positif depuis le début de saison à Brooklyn, que le coach a insisté.

« Perdre une seconde période de vingt points, c’est insuffisant. On a de meilleurs standards, sur notre style, notre manière de jouer. Ce n’était pas bon », regrette Jordi Fernandez. « Ils ont marqué 56 points en première mi-temps, puis 72 en seconde. Notre défense a été véritablement mauvaise. Les joueurs savent que la pression sur le porteur de balle doit être meilleure. »

Ce n’est donc pas le revers qui dérange le technicien, mais bien la forme. « On peut perdre, mais il y a la manière et j’étais fier de mes joueurs », rappelle-t-il en parlant de la dernière défaite contre Orlando. « Là, cette deuxième mi-temps, ce n’est pas nous, ce n’est pas notre identité. C’était très pauvre. »

« Peu importe le back-to-back, peu importe les blessures. Ceux qui portent notre maillot doivent être meilleurs »

Mais comment faire quand on est privé d’autant de joueurs, et de titulaires surtout ? Cam Thomas, Dorian Finney-Smith, Ben Simmons et Cam Johnson, ce n’est pas rien tout de même…

« J’aborde chaque match en pensant qu’on peut gagner. Je me fiche de savoir qui joue. S’ils portent un maillot des Nets, alors je crois qu’on peut se battre, se donner une chance », répond le coach. « Si on le fait comme l’autre jour, qu’on se bat et qu’on perd, je suis fier de mes joueurs. Mais là, ce n’est pas possible. Peu importe le back-to-back, peu importe les blessures. Ceux qui portent notre maillot doivent être meilleurs. »

Les joueurs vont pouvoir souffler un peu, n’ayant plus que deux matches à jouer cette semaine. Mercredi soir contre Indiana, puis dimanche face à Milwaukee, à chaque fois à domicile. Tout en sachant qu’il faudra réagir.

« On s’est mis en difficulté et sans se battre ensuite. La manière avec laquelle on a perdu – perdre autant alors qu’il n’y a que six points d’écart à la pause – est inacceptable », estime Nic Claxton. « On n’a pas d’excuses. C’est la NBA, chaque joueur doit faire le boulot des autres quand ils sont absents. Il y a des back-to-backs, des rotations différentes, mais notre énergie doit être à un certain niveau pour que l’on puisse gagner. »