Les Nets s’effondrent à Chicago

Après deux belles batailles face au Magic, les Nets ont fini par craquer, et c’est arrivé cette nuit à Chicago…

Très diminués, les joueurs de Jordi Fernandez ont tenu une mi-temps face aux coéquipiers de Josh Giddey (triple-double), avant de lâcher prise, et s’incliner de 26 points (128-102). C’est la première fois cette saison que Brooklyn apparaît aussi émoussé physiquement, et clairement le back-to-back et les absences étaient de trop.

Pourtant, les Nets avaient bien débuté la rencontre avec Tyrese Martin et Trendon Watford qui se relaient pour répondre aux pick-and-pop de Nikola Vucevic. Sur deux lancers-francs de Dennis Schroder, Brooklyn prend même trois points d’avance (21-18), et on retrouve ce basket d’engagement et généreux.

À l’image de cette séquence de Shake Milton qui inscrit quatre points en deux secondes ! Après avoir suivi son loupé et marqué, il intercepte la remise en jeu des Bulls pour marquer de suite (35-32). L’arrière des Nets oblige Billy Donovan à prendre un temps-mort, mais il insiste et les Nets prennent jusqu’à cinq points d’avance (42-37).

Buzelis se fait plaisir

Et là, la fatigue va clairement se faire ressentir… Les Bulls, à la rotation plus riche, font tourner et Nikola Vucevic reprend ses pick-and-pop. La doublette Ball-Giddey se complète bien, et Matas Buzelis s’en va dunker pour boucler un 15-2. Chicago a pris les commandes (52-44), et les Nets semblent attendre la mi-temps pour recharger les batteries. Mais ce sera pire au retour des vestiaires, puisque Nikola Vucevic continue son festival, et l’écart passe à +10 puis +15 (69-54) en trois minutes.

Les Bulls profitent de chaque ballon perdu pour filer en contre-attaque, et seul Dennis Schroder essaie de sauver les meubles. Maladroit, l’Allemand est rappelé sur le banc, et Zach LaVine prend le relais de Nikola Vucevic pour passer l’écart à +20 (80-60). Il reste seize minutes à jouer, et ça tourne à la démonstration avec les paniers faciles qui s’enchaînent. Jordi Fernandez multiplie les changements, mais la tête et les jambes s’y sont plus, et Buzelis se régale des caviars de Josh Giddey.

Le 4e quart-temps n’est qu’une formalité et les Bulls s’imposent 128-102 pour revenir à la hauteur des Nets au classement avec 9 victoires en 22 matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Josh Giddey voit triple. Même s’il perd encore des ballons un peu bêtement et qu’il a toujours du mal en défense, l’Australien signe son premier triple-double sous les couleurs des Bulls avec 20 points, 13 rebonds et 11 passes. C’est son 12e triple-double en carrière.

– Nikola Vucevic en démonstration. Face à un Nic Claxton clairement diminué physiquement, le Monténégrin s’est baladé, avec une belle variété dans ses attaques, et toujours cette maîtrise du pick-and-pop. A l’arrivée, 21 points et 10 rebonds, et c’est lui, au début du 3e quart-temps, qui fait la différence.

– Les Nets à bout de souffle. Il y a des blessés un peu partout en NBA, mais lorsque l’effectif est mince, ça se ressent évidemment davantage… Cette nuit, Jordi Fernandez a dû composer sans Cameron Johnson, Cam Thomas, Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Ziaire Williams, Noah Clowney et bien sûr Bojan Bogdanovic.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.