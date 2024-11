La tuile pour les Nets : Cam Thomas rejoint l’infirmerie !

Equipe surprise de la côté Est avec 8 victoires pour 10 défaites, et une belle 8e place, les Nets s’apprêtent à vivre des semaines compliquées… Dans le bulletin de l’infirmerie du jour, on apprend que Cam Thomas souffre d’une lésion aux ischios, et qu’il sera absent de 3 à 4 semaines !

Le jeune arrière des Nets s’est imposé comme l’option numéro 1 en attaque avec 24.7 points à 46% aux tirs, dont 39% à 3-points. Dans le Top 15 des meilleurs marqueurs de la NBA, Thomas n’avait joué que 23 minutes dans la victoire à Golden State, le temps tout de même d’inscrire 23 points.

Claxton toujours diminué

Malheureusement pour les Nets, l’infirmerie se remplit puisque Noah Clowney, auteur de 18 points face aux Kings, sera absent deux semaines après s’être tordu la cheville gauche face aux Kings. Il avait déjà manqué la rencontre face aux Warriors.

Enfin, Nic Claxton continue de souffrir au dos, et il sera absent ce mercredi soir face aux Suns. Le pivot de Brooklyn n’a joué que 13 matches cette saison, et son cas est examiné match après match.