Les Nets ont adoré l’agressivité de Ben Simmons à Phoenix

Les fans des Nets ont eu du mal à reconnaitre Ben Simmons lors du match à Phoenix. Alors que l’Australien était si timide offensivement depuis le début de saison, il a pris 5 des 13 premiers tirs de son équipe dans l’Arizona…

Inhabituel alors que, cette saison, le double All-Star prend en moyenne moins de cinq tirs par rencontre !

« Je pense que je suis simplement de plus en plus à l’aise » explique-t-il. « J’ai été éloigné du jeu pendant longtemps, alors que je me soignais, et ça prend du temps de revenir là où j’en étais. »

Placé au « dunker spot », Ben Simmons a ensuite fait jouer ses coéquipiers, et notamment la surprise Tyrese Martin, pour finir tout de même avec son meilleur match offensif depuis deux ans : 14 points à 7/8, 9 rebonds et 8 passes.

Une première faute qui donne le ton

Mais ce qui a marqué son coach, c’est son agressivité et son impact physique du début de match, quand il est allé au layup en écartant Kevin Durant sous le cercle, ou qu’il a refusé de laisser « KD » filer vers le panier.

« Il a donné le ton avec sa première faute » assure ainsi Jordi Fernandez. « C’était une isolation pour KD et il a été physique, il l’a poussé. Il a donné le ton pour tout le monde. Les chiffres sont très bons, mais son impact physique en défense, c’est ce qui m’a le plus impressionné et ça a surtout aidé tout le monde. »

Une bonne nouvelle pour ces Nets déjà surprenants, puisqu’ils sont quasiment à l’équilibre (9 victoires – 10 défaites) et qu’ils viennent d’enchaîner des victoires à Sacramento, Golden State et Phoenix !

« On veut pousser le ballon, jouer à notre rythme » explique Trendon Watford. « Et Ben a démarré tout ça. Il a débuté le match en attaquant et en remontant vite le ballon après le rebond. Il était agressif et a tout déclenché. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 13 25 55.0 0.0 75.0 1.2 4.5 5.7 6.5 2.8 0.8 2.8 0.6 5.3 Total 345 32 56.0 13.9 59.0 1.8 6.0 7.7 7.4 2.9 1.6 3.1 0.7 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.