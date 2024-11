Tyrese Martin, le dernier invité surprise des Nets

Qui pouvait prédire la performance de Tyrese Martin mercredi soir à Phoenix ? Vraiment pas grand monde. Avant cette rencontre, l’arrière, drafté en 2022, avait seulement joué 21 matches, disputé 105 minutes et inscrit 33 points au total depuis son arrivée en NBA…

« J’ai eu le sentiment qu’ils ne savaient pas qui j’étais. Donc ils n’allaient sans doute pas vraiment faire attention à moi défensivement. Je parie qu’ils savent désormais qui je suis », commente le joueur.

Comme Cam Thomas est absent pour trois semaines, Tyrese Martin a eu le droit à presque 28 minutes de temps face aux Suns. Il en a pleinement profité pour inscrire 30 points à 10/13 au shoot dont 8/10 à 3-pts ! Son nouveau record en carrière, évidemment.

Les Suns et la NBA connaissent désormais son nom

Ses premiers tirs à 3-pts n’étaient pas faciles. Les défenseurs des Suns ont contesté ses tentatives mais c’est rentré. En confiance, il a été bouillant du début à la fin. Il est presque un symbole de cette équipe de Brooklyn : personne ne les attendait à ce niveau, mais les hommes de Jordi Fernandez font du bruit et gagnent des matches.

« C’est incroyable. Surtout dans cet environnement et dans cette situation avec cette équipe. Beaucoup d’équipes nous prennent à la légère quand on arrive en ville, mais on est là pour se battre et jouer dur. Le faire face à des Hall of Famers comme Kevin Durant et Devin Booker, c’est clairement surréaliste », poursuit-il.

Cela méritait bien une petite douche improvisée par ses coéquipiers dans le vestiaire.

« J’ai l’impression d’avoir été jeté dans l’océan. Tout le monde m’a arrosé. Il y avait beaucoup d’amour. Ça fait du bien », conclut Tyrese Martin après cette soirée de rêve pour lui.

Tyrese Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ATL 16 4 39.1 14.3 100.0 0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.3 2024-25 BRK 5 8 33.3 36.4 0.0 0.2 1.4 1.6 0.6 0.4 0.2 0.4 0.2 2.4 Total 21 5 37.1 27.8 100.0 0.3 0.7 1.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.