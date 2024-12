LeBron James et les Lakers humiliés par les Wolves

L’affiche de la soirée a viré à la correction, infligée par les Wolves aux Lakers. Dans le Minnesota, les Californiens ont été laminés 109-80, incapables de répondre au défi défensif proposé par les coéquipiers de Rudy Gobert.

Il n’y aura eu match qu’un petit quart-temps, 12 minutes où la maladresse des visiteurs (7/20) pouvait déjà laisser augurer d’une soirée compliquée.

Mais avec un peu d’agressivité, et Armel Traoré en première rotation intérieure, les Lakers s’accrochent (22-20). Cela ne va pas durer. LeBron James et Anthony Davis sont terriblement maladroits, 6/21 an première période.

Le duo James/Davis muselé

En face, les Wolves retrouvent tout ce qui leur manquait depuis le début de saison : de l’intensité en défense pour mieux courir en transition, et de l’espace pour les shooteurs.

Le deuxième quart-temps est quasi parfait dans ce registre : 6 balles perdues pour Los Angeles, 7 points « gratuits » en transition et un joli 6/12 à 3-points avec Donte DiVincenzo et Mike Conley en artilleurs en chef. D’Angelo Russell et son 4/4 de loin limitent les dégâts mais les Lakers sont dans les cordes au repos (56-44).

Les Wolves peuvent même se permettre de survivre à une soirée sans en attaque pour Anthony Edwards. Car autour, tout le groupe est au diapason. On retrouve ce qui était la meilleure défense de NBA la saison passée, avec un très bon Rydu Gobert pour limiter Anthony Davis. Après D’Angelo Russell, c’est Rui Hachimura qui tente d’écoper en attaque. Mais difficile de se relancer en cumulant presque autant de balles perdues que de tirs réussis, comme dans le troisième quart, une nouvelle fois conclu avec tout juste 20 points marqués.

Déjà en contrôle, les locaux enfoncent le clou sans même avoir besoin de faire rentrer à nouveau Anthony Edwards, Julius Randle ou Jaden McDaniels de toute la dernière période. Le banc se charge très bien d’achever la bête, l’écart passant de +15 à +25 en à peine trois minutes grâce à cinq nouveaux primés de Minnesota. Le rookie Terrence Shannon Jr en profite pour claquer un des dunks de la soirée, point d’exclamation d’une partie à sens unique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves ont retrouvé leur mordant. Pour la deuxième fois de rang, Minnesota laisse son adversaire sous les 100 points, et de quelle manière ! L’équipe de Chris Finch a complètement éteint le duo LeBron James – Anthony Davis, 22 points seulement à eux deux, grâce notamment à Rudy Gobert, auteur d’une vraie prestation de DPOY sortant en plus de son double-double (17 points – 12 rebonds). Cette équipe-là vaut mieux que le bilan désormais à l’équilibre de 10 victoires et 10 défaites.

– L’état d’urgence se rapproche pour les Lakers. Première période très compliquée pour J.J. Redick avec un cinquième revers sur les sept derniers matchs. Surtout, le problème n’est pas tant la défense comme la semaine passée contre les Nuggets ou les Suns, mais l’absence complète de solutions en attaque, obligeant une foule de tirs compliqués et d’actions en solo qui ne mènent à rien.

– L’un des pires matchs de LeBron James. Si Anthony Davis n’a pas non plus brillé, avec 12 points à 4/14 au tir, LeBron James signe carrément l’une de ses pires en carrière avec 10 points à 4/16 au tir dont 0/4 de loin, 8 rebonds, 4 passes et 6 pertes de balle, et le pire +/- de son équipe à -28 !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.