Les Lakers ont tendu l’autre joue

Au moins, Los Angeles a fait preuve de constance. Pour le deuxième match consécutif, les Lakers ont encaissé 127 points. Contre les Suns mardi, Los Angeles n’avait visiblement pas retenu la leçon reçue par Denver dimanche. Battus de 27 points, ils ont souffert en partie des mêmes maux, pour un résultat plus préjudiciable encore. Cette défaite contre Phoenix hypothèque en effet leurs chances de qualification pour la suite de la NBA Cup, et donc de défense de leur titre.

Le premier match de reprise de Bradley Beal et Kevin Durant offrait une occasion aux Angelinos de se relancer face à un concurrent direct. Mais les joueurs de JJ Redick sont passés à côté, avec un sentiment de déjà-vu.

Il y avait du mieux pourtant en première période, équilibrée entre les deux équipes, les locaux ne rentrant aux vestiaires qu’avec deux points de retard (60-62). Mais les 58.1% au tir pouvaient difficilement durer, et Los Angeles s’est complètement écroulé au retour des vestiaires.

33-73 au cumulé dans le troisième quart-temps des deux derniers matchs…

« Je pense qu’on a réalisé une meilleure première période que ce que le score montre » a estimé JJ Redick, avant de pointer du doigt le troisième quart-temps désastreux de ses joueurs. « On a perdu le fil en attaque et on ne faisait aucun stop pour couronner le tout. […] Je ne sais pas à combien nous finissons, quelque chose comme 7/26 à 3-points en deuxième période (4/25 en réalité, ndlr). Nous avons eu de bonnes positions mais manquer des tirs peut avoir un effet sur vous, surtout si vous ne défendez pas de l’autre côté« .

La défense. Le mot était sur toutes les lèvres après match, alors que les Suns ont passé 65 points après le repos, sans particulièrement donner l’impression de forcer, mais en profitant surtout des erreurs de communication des Lakers, et des faillites individuelles.

« Nous ne sommes pas très bons en défense ces deux derniers matchs contre deux très bonnes attaques » a déploré LeBron James à Spectrum SportsNet. Au point que JJ Redick a admis « peut-être devoir revoir certaines choses » dans ce secteur du jeu, « sur ce que sont globalement nos stratégies » a expliqué le technicien de Los Angeles. « Ils ont pu faire ce qu’ils voulaient » a-t-il insisté.

« Peu importe quel est notre système, on doit aller sur le terrain et l’appliquer » a pour sa part répondu un LeBron James visiblement frustré et bien moins bavard qu’à l’accoutumé. « On a simplement été mauvais dans le troisième quart » a réagi Austin Reaves. « Nous avons beaucoup de choses à revoir à la vidéo et à corriger : notre sélection de tirs, notre capacité à conserver le ballon. Défensivement, nous devons être plus agressifs et physiques. »

La suite de la NBA Cup se complique grandement

Ce 36-18 encaissé dans le troisième acte est d’autant plus problématique qu’il fait suite au 37-15 pris dans les gencives à Denver sur la même période. Et cette fois, il pourrait avoir des conséquences au-delà de cette soirée « difficile » comme l’a qualifié JJ Redick. Les Lakers sont à égalité en tête du Groupe B de la Conférence Ouest dans la NBA Cup, à égalité avec leur bourreau du soir, et San Antonio, les trois équipes avec deux victoires en trois rencontres avant leur dernière journée. Mais Los Angeles compte désormais une différence de points largement négative de -16, contre +19 aux Suns et +14 aux Spurs, qui s’affronteront pour leur dernier match.

Le vainqueur de cette opposition prendrait une sérieuse option sur la première place, alors qu’Oklahoma City reste en embuscade avec un bilan de 1-1 et un match en moins à jouer contre Utah. Un Thunder, leader de l’Ouest, et dernier adversaire des Lakers, qui ont désormais plus de chances de qualification comme « wild card », une position pour le moment tenue par les Mavericks avec un point average de… +41.

Alors, du côté du tenant du titre, on pense déjà davantage à la suite de la saison « Nous sommes une équipe dans un processus » a rappelé LeBron James. « Quand vous êtes un compétiteur, c’est presque impossible de prendre du recul alors que vous vous faites botter le train » a assuré Austin Reaves. « Mais une fois que c’est fini, vous vous posez. Nous sommes toujours à 10 victoires et 7 défaites, nous sommes dans une bonne position.«