Steve Kerr s’inquiète pour le mollet de Draymond Green

Le poids des ans commencerait-il à se faire ressentir du côté des Warriors ? Après Stephen Curry (36 ans) dont les genoux nécessitent une surveillance toute particulière, c’est le cas de Draymond Green (34 ans) qui préoccupe désormais le staff médical de Steve Kerr. La présence de l’intérieur de Golden State a été remise en question pour la rencontre de ce soir, à Denver, suite à l’entraînement de la veille, auquel il n’a pas participé.

Si la franchise l’a officiellement listé comme « questionable », laissant planer le doute, Steve Kerr a pour sa part laissé entendre qu’il allait sans doute devoir se passer des services de son vétéran.

« Je dirais plutôt que sa présence est incertaine. On doit prendre toutes les précautions. On verra comment il peut tenir le coup », a-t-il déclaré hier, citant Kevon Looney, Trayce Jackson-Davis et Kyle Anderson pour prendre potentiellement la relève en défense sur Nikola Jokic, un rôle habituellement attribué à Draymond Green.

Des fins de carrière à gérer au mieux

L’alerte musculaire ressentie au mollet par Draymond Green fait également office de rappel pour l’ensemble de la franchise, et Steve Kerr n’a pas manqué d’appeler tout le monde à la mobilisation pour traverser ce moment délicat.

« Voilà à quoi va ressembler notre quotidien pour cette équipe à ce point, au stade où en sont les carrières de Draymond et Stephen. On doit essayer d’abaisser leur nombre de minutes du mieux qu’on peut. On doit essayer de les maintenir en bonne santé en étant hyperactif de notre côté. S’ils doivent composer avec des blessures récurrentes, comme ça a été le cas pour le genou de Stephen Curry la semaine dernière, et le mollet de Draymond à présent, c’est clair que c’est quelque chose qu’on devra gérer », a ajouté le coach de la Baie.

La nouvelle ne tombe clairement pas au meilleur moment, alors que Golden State (12 victoires – 7 défaites, 4e à l’Ouest) est à l’arrêt avec quatre défaites consécutives avant de se rendre dans le Colorado ce soir pour la NBA Cup, et que deux affrontements se profilent à la maison face aux Wolves ce week-end.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 19 29 43.3 40.3 60.4 0.9 5.3 6.3 5.9 3.3 1.0 2.3 1.0 8.8 Total 832 29 45.1 32.2 70.9 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.