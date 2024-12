Le quatre à la suite pour les Hawks de Zaccharie Risacher

Brandon Ingram avait mis les bouchées doubles lors de l’échauffement d’avant-match, laissant ainsi espérer son retour et une confrontation peut-être plus équilibrée. Malheureusement pour les Pelicans et leur leader, il faudra encore attendre. Malgré le contexte toujours délicat pour les troupes de Willie Green, les Pelicans ont tout donné sur le parquet des Hawks et ont longtemps fait la course en tête avant de lâcher progressivement prise face à la qualité des rotations de la formation de Zaccharie Risacher.

Les Pelicans ont fait la course en tête en première mi-temps, emmenés par le trio McCollum-Boston Jr-Missi, sans jamais parvenir à distancer les Hawks, qui ont pour leur part pu compter sur les relais de Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu et surtout Dyson Daniels face à son ancienne équipe, pour compenser la prestation discrète de Trae Young (4 points à 2/7 à la pause).

À +8 à trois minutes de la mi-temps suite aux dunks de Trey Murphy III et Yves Missi (44-52), l’arrière australien a su appuyer sur l’accélérateur en inscrivant trois paniers tandis qu’Onyeka Okongwu s’arrachait sous le cercle pour aller chercher un 2+1 et ramener les Hawks à -1 à la pause (58-59).

Risacher à l’aise

C’est finalement sur un 11-2 initié par Zaccharie Risacher et conclu par les 3-points de De’Andre Hunter et Trae Young qu’Atlanta s’est mis à y croire (80-73).

Le passage de De’Andre Hunter, notamment auteur d’un nouveau 3-points, a été précieux pour répondre au tandem McCollum-Missi jusqu’en début de quatrième quart-temps. Jalen Johnson et Zaccharie Risacher ont ensuite pris le relais en y mettant la manière, entre le dunk magistral du premier et la technique du rookie français pour scorer à deux reprises, avec un petit dribble dans le dos pour déstabiliser Javonte Green (106-96).

Il manquait un dernier effort aux Hawks pour valider la victoire et c’est le tandem Young-Johnson qui a fait le show, avec deux nouvelles envolées de Jalen Johnson sur un service de son meneur pour placer la cerise sur le gâteau d’une victoire 124-112, la quatrième de suite pour les troupes de Quin Snyder !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retour discret pour Dejounte Murray. Echangé d’Atlanta vers New Orleans cet été, Dejounte Murray n’a pas vraiment crevé l’écran pour son retour en Géorgie, avec 7 points à 2/15 au tir à peine compensés par ses 10 passes décisives, 5 rebonds et 5 interceptions. On l’a en revanche vu assez démonstratif avec ses anciens coéquipiers, avant et après le match, prenant notamment Trae Young dans ses bras, une façon de montrer qu’il n’y avait aucune animosité entre les deux hommes.

– Le chantier Dyson Daniels et De’Andre Hunter. Dyson Daniels, aussi, avait été impliqué dans le deal cet été, et son acclimatation à Atlanta se passe plutôt bien. Sa prestation de la nuit en est une preuve de plus. Au-delà de son engagement défensif, il termine avec 19 points, s’affichant en « role player » de choix aux côtés d’un De’Andre Hunter qui n’en finit plus de régaler. L’ailier est le grand bonhomme de la belle série des Hawks, sortant encore avec 22 points et de l’efficacité pour compenser le match d’un Bogdan Bogdanovic moins inspiré.

– Yves Missi fait la chanson à Capela. C’est l’une des rares satisfactions d’une équipe en chute libre. Le pivot rookie camerounais Yves Missi s’est en effet offert un beau duel avec Clint Capela, sortant le meilleur match offensif de sa jeune carrière. Si le pivot suisse des Hawks a gagné la bataille du rebonds avec 17 prises contre 10 pour Missi, le Camerounais s’est montré plus tranchant au scoring en rendant 23 points à 11/14 au tir, en faisant des choses simples mais efficacement, contre 9 points à 4/6 au tir pour Capela.

