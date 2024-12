Après un retour à la maison retardé, JB Bickerstaff comprend la fatigue de ses Pistons

Alors qu’ils étaient allés battre les Pacers dans l’Indiana, les Pistons sont tombés à domicile face aux Sixers le lendemain. Mais JB Bickerstaff a sûrement senti ce revers arriver en amont…

« Nos gars étaient épuisés » constatait-il, en rappelant les conditions du vol de retour, retardé à cause d’une tempête de neige à Indianapolis. « Nous sommes restés sur la piste de décollage jusqu’à 02h30 ou 03h00 du matin, et nous sommes rentrés chez nous à 04h30 avec la tempête de neige. C’était un jour compliqué pour les gars. »

Cade Cunningham absent de dernière minute, les Pistons « n’avaient pas d’énergie et ça se comprend » note le coach, tandis que les Sixers n’avaient de leur côté pas joué depuis le mercredi.

D’ailleurs, le technicien aimerait bien que la NBA se penche sur les back-to-backs lorsqu’ils impliquent un match de la NBA Cup le premier soir. Car avec l’histoire du « point average », les clubs jouent globalement plus dur, et plus longtemps, lors des rencontres du tournoi de mi-saison, et les matchs qui suivent peuvent donc être difficiles.

Du côté de la ligue, on a souhaité éviter de mettre des matchs de NBA Cup le second soir des back-to-backs, afin que tout le monde soit bien frais, mais on n’a par contre pas limité ces matchs pour le premier soir des back-to-backs.