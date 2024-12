Joe Mazzulla apprécie que la NBA Cup fasse disparaître les « règles tacites »

Il reste une seconde à l’horloge lors du match entre les Celtics et les Bulls. Boston est à +6 (135-129) et a donc match gagné avec le ballon en main, mais Joe Mazzulla appelle tout de même un temps-mort pour un dernier système.

De quoi permettre à Sam Hauser de rentrer un ultime 3-points au buzzer, pour l’emporter 138-129.

C’est que la rencontre se disputait dans le cadre de la NBA Cup et les Celtics ne finiront pas premiers de leur groupe, dominé par les Hawks. Pour atteindre les quarts de finale du tournoi de mi-saison, les joueurs du Massachusetts doivent ainsi récupérer la « wild card » de meilleur deuxième, qui se jouera sans doute au « point average ».

« J’adore, parce que ce tournoi, avec le « point average », élimine toutes les règles tacites, qu’on doit suivre ou ne pas suivre » a ainsi expliqué l’entraîneur de Boston après la rencontre. « Dans une situation normale, on ne ferait pas ça. Mais dans ce cas-là, on dessine un système et on essaie de faire mieux. Les gars ont fait du bon boulot pour exécuter le système et on a essayé de faire augmenter le « point average » autant qu’on le pouvait. »

Ce 3-points de Sam Hauser pourrait d’ailleurs avoir une importance capitale car il permet aux Celtics d’afficher un « point average » de +23. Boston va ainsi se retrouver en ballotage avec les perdants des rencontres Magic (+60) – Knicks (+15) et Bucks (+29) – Pistons (+28) et, dans cette égalité à trois, chaque point pourrait compter…