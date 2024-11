À peine rétabli, Jaxson Hayes rechute déjà

Visé par une nouvelle enquête de la NBA pour des faits de violences conjugales, Jaxson Hayes ne peut actuellement pas profiter des parquets pour se changer les idées, car il a d’abord été blessé durant deux semaines à cause d’une blessure à la cheville droite.

Autorisé à rejouer en début de semaine, le pivot des Lakers a donc repris contre les Suns (7 points et 4 rebonds en 17 minutes)… sauf qu’il s’est re-blessé à la même cheville au cours de cette rencontre ! À l’arrivée, ESPN annonce qu’il souffre d’une nouvelle entorse et qu’il sera maintenant absent lors des deux à trois prochaines semaines…

Pas franchement positif pour Los Angeles, qui perd là encore une fois la principale doublure de Anthony Davis au poste 5 (6.4 points et 4.5 rebonds de moyenne sur la saison, en 18 minutes et à 72% au tir). Sans l’intérieur de 24 ans, c’est Christian Koloko qui devrait obtenir quelques minutes lorsque JJ Redick décidera de faire souffler « AD » avec un grand, et non en utilisant Rui Hachimura voire LeBron James comme pivot dans du « small ball ».

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 64 17 66.9 25.0 64.7 1.5 2.5 4.1 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NOP 60 16 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NOP 70 20 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NOP 47 13 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 13 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 11 17 72.2 0.0 78.3 1.9 2.6 4.5 0.8 2.5 0.4 0.7 0.8 6.4 Total 322 16 63.8 26.8 71.0 1.3 2.5 3.8 0.7 2.0 0.4 0.7 0.6 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.