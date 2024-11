Il y a un peu plus de deux ans, Jaxson Hayes était condamné à trois ans de probation, 450 heures de travaux d’intérêt général et un an de cours hebdomadaires sur les violences conjugales suite à une bagarre avec des policiers qui étaient intervenus après l’appel de sa compagne, l’accusant de violence.

À l’époque, le jeune pivot n’avait pas été sanctionné par la NBA, malgré l’enquête de la ligue sur l’incident.

Ça pourrait toutefois changer car la Grande Ligue a annoncé son intention de rouvrir le dossier… suite à la publication par TMZ des images de vidéosurveillance de la soirée.

« Il y a déjà eu une enquête approfondie de la ligue avec laquelle nous avons coopéré, et nous continuerons à le faire au fur et à mesure de la réouverture de l’enquête », a réagi un porte-parole de Jaxson Hayes auprès d’ESPN.

Principale rotation d’Anthony Davis sous le cercle des Lakers, l’ancien 8e choix de la Draft 2019 tourne à 5.0 points et 4.2 rebonds de moyenne en 16 minutes sur les six premiers matchs de la saison des « Purple & Gold ».

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 64 17 66.9 25.0 64.7 1.5 2.5 4.1 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NOP 60 16 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NOP 70 20 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NOP 47 13 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 13 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 6 16 92.3 0.0 100.0 1.7 2.5 4.2 1.2 2.5 0.3 0.8 0.7 5.0 Total 317 16 63.8 26.8 71.0 1.3 2.5 3.8 0.7 2.0 0.4 0.7 0.6 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.