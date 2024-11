A Houston, un cinq vraiment majeur

Avec 14 victoires pour 6 défaites, les Rockets pointent à une épatante 2e place à l’Ouest, et le projet des dirigeants prend sérieusement forme. Après une superbe fin de saison passée, terminée au pied du « play-in », les joueurs d’Ime Udoka poursuivent sur le même élan, et cette continuité s’appuie notamment sur un cinq de départ qui ne bouge pas. Il est très classique avec Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr et Alperen Sengun. C’est le cinq type, et pas question d’y toucher à Houston.

« Il y a une continuité et une transmission, et puis il y a la cohésion et l’expérience, » note VanVleet. « L’autre élément, c’est que les gars s’améliorent. Bari (Jabari Smith Jr.) est revenu meilleur, Alpi (Alperen Şengün) est revenu meilleur. Jalen est revenu meilleur. Moi et Dillon (Brooks), nous sommes les vétérans du groupe. Nous travaillons toujours sur notre jeu pendant l’été. Nous avons juste appris à jouer ensemble et continué à progresser. »

Un cinq aussi efficace en attaque qu’en défense

A l’instar du Thunder ou même des Cavaliers, les Rockets progressent ensemble sur plusieurs saisons, et cette stabilité apporte ses fruits. « Je pense que les éléments s’assemblent. Il y a une différence entre avoir des pièces et essayer de les faire fonctionner, et avoir un processus pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je pense que c’est ce que nous traversons. Nous avons quelque chose de bien ici » poursuit le meneur des Rockets.

Selon le Houston Chronicle, le cinq des Rockets affiche le 3e meilleur différentiel de toute la NBA, derrière ceux des Celtics et des Cavaliers. C’est aussi le meilleur cinq défensif de toute la ligue ! Et quand un joueur passe au travers, comme Dillon Brooks récemment, Ime Udoka lui maintient sa confiance. Pour l’ancien coach des Celtics, c’est important de ne pas sanctionner un joueur qui traverse une mauvaise passe.

Un coach qui maintient sa confiance dans les mauvais moments

« Je ne sur-réagis pas lorsqu’un joueur joue mal pendant quelques matchs ou quoi que ce soit, » confirme Udoka. « Les joueurs traversent des hauts et des bas, et nous avons connu cela en début de saison. Mais nous voulons donner aux gars une chance de rester confiants, de montrer que nous avons confiance en eux et qu’ils peuvent retrouver leur rythme en shootant ou en ayant un impact sur le jeu de différentes manières. Donc, je ne vais pas réagir impulsivement. »

Et puis, comme ses confrères, Udoka rappelle que le plus important, c’est le cinq qui termine les matches, et non celui qui les débute. « Ce qui compte presque plus, c’est qui termine le match, de toute façon. Cela dépend des joueurs et des soirées. Il y a une bonne continuité avec notre premier cinq. Je pense que vous l’avez vu l’année dernière. Les joueurs ont des moments difficiles parfois, mais je pense qu’ils finissent par trouver des solutions. En début de saison, Jalen, Fred et Alpi ne shootaient pas aussi bien. On sait qu’ils vont sortir de cette situation, et je pense qu’ils l’ont fait rapidement. »