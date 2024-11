Le MVP de la nuit | Jalen Green s’est fâché !

On ne sait pas si Jalen Green finira la saison aux Rockets ou s’il s’envisage un avenir à moyen terme à Houston, mais le jeune arrière ne semble pas perturbé par sa situation contractuelle. Cette nuit encore, à Philadelphie, les Rockets s’imposent à l’extérieur après prolongation, et il signe son meilleur match de la saison avec 41 points à 12 sur 20 aux tirs, 7 rebonds et 2 interceptions.

Maladroit depuis cinq matches (37% aux tirs), Jalen Green a répondu d’entrée par 18 points à 8/8 dans le premier quart-temps. Il inscrit carrément 14 des 16 premiers points de son équipe ! Mais il assure qu’il n’a pas cherché à envoyer un message, même si son 13 sur 14 aux lancers est le signe d’une plus grande agressivité vers le cercle.

« Vraiment, je suis arrivé simplement en étant agressif » explique-t-il. « Je ne voulais pas trop m’appuyer sur les 3-points, ni shooter trop à 3-points. J’ai laissé les choses venir à moi ».

Houston grimpe à la 2e place !

Ses coéquipiers maladroits, à l’image de Dillon Brooks (0 sur 11 !), Jalen Green a pris ses responsabilités quand il le fallait. Comme dans la prolongation après que Guerschon Yabusele avait donné trois points d’avance aux Sixers.

« On a essayé de faire en sorte qu’il aille un peu plus dans la raquette, qu’il attaque le cercle, et qu’il soit moins dépendant des tirs extérieurs » confirme Ime Udoka. « Certains de ces systèmes lui donnent de l’énergie. Mais il s’est montré agressif et a réussi quelques-uns de ses premiers tirs… Comme toujours, c’est bien d’en voir quelques-uns rentrer ».

Lorsqu’il avait inscrit 36 points face aux Spurs, Jalen Green avait tenté 13 tirs à 3-points, et cette saison, son volume de tirs lointains a grimpé jusqu’à 15 sur un match… Cette nuit, il n’en prend que 6, et en met 4. Une meilleure sélection de tirs et de l’agressivité vers le cercle, c’est toujours les clés pour un joueur de son type.

« JG a pris le match à son compte ce soir, et il a tout donné » conclut Alperen Sengun, le grand monsieur de la prolongation. « Il était chaud, et c’était important pour nous ce soir. »

À l’arrivée, les Rockets remportent une 9e victoire en 11 matches, et les voilà 2e de la conférence Ouest !

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 19 32 38.1 30.3 85.5 0.5 4.2 4.7 2.7 1.8 0.9 2.4 0.3 18.2 Total 244 33 41.8 33.4 79.8 0.5 3.7 4.2 3.3 1.6 0.8 2.3 0.3 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.