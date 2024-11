Soulagé et satisfait, Anthony Edwards a aimé la réaction des Wolves

Les mots forts d’Anthony Edwards après le revers contre les Kings allaient-ils avoir un impact ? C’était la question qui entourait la rencontre entre les Wolves et les Clippers. L’arrière et ses coéquipiers sortaient de quatre revers d’affilée et il fallait absolument réagir. Le faire face à une formation californienne dure en défense n’était pas le défi le plus évident.

« Oh que oui. C’est ça que j’aime. Les gars ne m’ont rien dit, mais ils ont fait les choses. C’est ça que je veux », répond dans le vestiaire Anthony Edwards à cette question, après une rencontre gagnée par les Wolves mais qui fut « un match difficile », ajoute-t-il.

Peut-on même avancer que le joueur et sa bande étaient désespérés et que cette victoire est donc une forme de soulagement ? « Carrément. Je l’espère pour chacun. Ça l’était pour moi », confirme le champion olympique.

« Peu importe qu’on soit fatigué, voire épuisé, il faut répéter ces efforts »

Le succès, c’est l’essentiel à retenir tant les Wolves avaient besoin de retrouver cette sensation. Mais sur la forme, il y a eu du moins bon (21 ballons perdus) mais aussi du bon, avec une défense solide. Naz Reid a collé deux contres en début de dernier quart-temps quand Anthony Edwards a volé des ballons avec sa pression sur le porteur.

« Ce sont les actions qui permettent de gagner des matches », constate ce dernier. « On a parlé collectivement de comment on voulait gagner et comment on voulait revenir à notre style défensif. Ce sont les choses qu’il faut faire encore et encore. Peu importe qu’on soit fatigué, voire épuisé, il faut répéter ces efforts. J’ai demandé au groupe après le match à quel point on voulait remporter ce match. Si on veut gagner, on va devoir le faire à chaque rencontre. Pas un match, puis pas l’autre. »

C’est pourquoi il a donné l’exemple en troisième quart-temps, avec son activité et son ballon volé devant James Harden. « J’étais sur lui, à lui mettre la pression. Je n’étais pas fatigué, je n’ai pas pris de repos en défense. Cela va aider l’équipe à gagner. On est comme ça : on est une équipe défensive », insiste Anthony Edwards.

Rudy Gobert va « bien dormir »

Il faut le rappeler car ça ne saute plus aux yeux. Un chiffre le démontre bien : face aux Clippers, ce n’est que la troisième fois de la saison que les Wolves limitent leur adversaire à moins de 100 points. Trois occurrences en 19 rencontres, soit 15% du temps. C’est beaucoup moins que la fréquence de la saison dernière, quand ils étaient la meilleure défense de la NBA et l’avaient fait 23 fois, soit 28% du temps.

Pourront-ils répéter ces efforts sur la longue durée comme l’arrière le réclame ? « Je vais bien dormir », réagit Rudy Gobert, qui a disputé 44 minutes dont l’intégralité du dernier quart-temps et a livré une grosse bataille physiquement avec Ivica Zubac, finissant avec 12 rebonds.

« Je vais aussi mieux dormir en sachant que j’ai fait mon maximum chaque minute sur le parquet. Je n’ai pas l’impression d’avoir joué 44 minutes, j’étais tellement concentré et déterminé à gagner que je n’ai rien senti », conclut le Français.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 18 38 45.9 42.7 81.4 0.6 4.8 5.4 3.8 2.1 1.2 2.9 0.7 28.1 Total 320 35 44.7 36.0 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 23.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.