Shai Gilgeous-Alexander trop fort pour la défense des Lakers

Malgré une série exigeante de déplacements, le Thunder ne s’arrête pas de gagner. Porté par un Shai Gilgeous-Alexander encore de gala, OKC s’impose sur le parquet des Lakers (93-101), pour une 4e victoire de suite, la troisième à l’extérieur.

Il a fallu attendre les derniers instants d’un match, où aucune des deux équipes n’a compté plus de 10 points d’avance, pour voir le Thunder assurer sa victoire. Citons le tir le plus important du match, converti par SGA à une minute trente de la fin, à 3-points, pour offrir deux possessions d’avance à son équipe (91-95).

Un tir primé suivi d’un passage sur la ligne des lancers-francs, et surtout d’une terrible maladresse des Lakers à la sortie d’un temps-mort à 20 secondes de la fin : Austin Reaves offrait quasiment sa remise en jeu à Jalen Williams qui pouvait partir au dunk et clore les débats (93-99). JJ Redick pouvait faire grise mine au moment de prendre un nouveau temps-mort…

Les hommes forts des Lakers à la peine

Les visiteurs ont aussi commis des maladresses, au niveau du tir principalement : seulement 41% de réussite. Le Thunder était pourtant parti sur de bonnes bases offensives sur les 12 premières minutes (24-32). Mais le rythme de la partie s’était clairement ralenti par la suite.

En volant trois fois plus de ballons que leurs adversaires (12-4), le Thunder, en tête de peu à la pause (48-51) et à l’entame du 4e (69-71), a tenu le choc défensivement et limité l’impact des hommes forts d’en face : un Anthony Davis peu sollicité, un LeBron James très moyen et un Austin Reaves défaillant derrière l’arc (1/9).

Heureusement pour les locaux que Dalton Knecht et D’Angelo Russell ont répondu présent en cumulant un bon 10/21 à eux deux à 3-points, dont beaucoup ont été convertis dans la dernière période. Insuffisant toutefois pour passer l’obstacle d’un Thunder encore brillant de maturité.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La meilleure défense de la ligue a parlé. Avec moins 103 encaissés par rencontre sur 100 possessions, le Thunder dispose de la meilleure défense de la ligue. Nouvelle illustration cette nuit pour les hommes de Mark Daigneault qui ont été capables de s’en sortir malgré de la maladresse et un rythme de jeu très lent. Les Lakers, qui n’avaient jamais manqué d’atteindre la barre des 100 points cette saison, ont eu du mal à s’exprimer avec fluidité en attaque. Et à faire face à la meilleure équipe voleuse de ballons de la ligue.

– Anthony Davis oublié ? Suivi de près tout au long de la soirée par Isaiah Hartenstein, auteur d’une grosse moisson au rebond (17), Anthony Davis a signé un match solide d’ensemble, des deux côtés du terrain. Mais avec un très petit volume de shoots. Ses 10 tentatives sont le second plus faible total de sa saison, et quasiment moitié moins que sa moyenne sur l’année.

– Le Thunder se replace en NBA Cup. En s’imposant une deuxième fois en trois rencontres, le Thunder revient dans la course à la première place du groupe B, occupée actuellement par les Suns. Un objectif atteignable pour OKC, toujours premier à l’Ouest avec 15 victoires en 19 matchs, qui termine sa série de matchs qualificatifs mardi face au Jazz. Les Lakers (2v-2d), eux, vont avoir plus de mal à se qualifier. D’autant que leur récente défaite de 27 points à Phoenix a plombé leur « point average ».

