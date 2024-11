Plus dure est la chute pour les Knicks

Deux jours après leur démonstration à Denver (145 points inscrits), les Knicks se déplaçaient à Dallas face à une équipe privée de Luka Doncic, Klay Thompson et Daniel Gafford. Il y avait donc clairement un coup à faire dans le Texas.

Le premier quart-temps et même la première mi-temps, de manière générale, vont se charger de tuer les espoirs des hommes de Tom Thibodeau : 15 points au compteur à 19% de réussite au shoot après douze minutes et seulement 38 unités à 26% à la pause…

« On n’a pas bien shooté, pas bien du tout », ne peut que constater Karl-Anthony Towns face à ce très vilain pourcentage au tir. « On a été catastrophique en première période », juge Josh Hart, qui a shooté à 0/13 avant la pause, en compagnie de OG Anunoby, pourtant si efficace chez les champions 2023.

Les montagnes russes

Les Mavericks ont ainsi remporté ce match, en étant parfaitement préparés pour éteindre Jalen Brunson et sa bande, qui avaient pris feu dans le Colorado.

« Jason Kidd est un sacré coach. Il a regardé le match contre Denver et a trouvé des façons de nous jouer. Il a été bon, ils étaient prêts », insiste Karl-Anthony Towns. « On donne le plan de jeu pour nous stopper », regrette Josh Hart.

Les Knicks ont tendance à faire le yo-yo : souvent bons, parfois excellents, ils peuvent aussi passer à côté d’une rencontre. « Certains soirs, on a l’air ridicule, et d’autres on l’est aussi mais de façon positive. On ne peut pas faire les montagnes russes. On doit être régulier », indique Jalen Brunson, qui veut donc « limiter les hauts et les bas ».

C’est la deuxième défaite en quatre matches durant ce « road trip » à l’Ouest, commencé une semaine plus tôt, pour les troupes de Tom Thibodeau. Après des rencontres à Phoenix, Utah, Denver puis Dallas, et avant une dernière à Charlotte, les jambes seraient-elles désormais un peu lourdes ?

« On est en déplacement depuis un moment et le match a commencé tôt, mais on doit être prêt pour ça. On s’est retrouvé dans un trou et ce fut difficile d’en sortir », conclut le coach de New York.