Après sa victoire face à Dallas, le Heat espérait enchaîner face aux Bucks, qui se présentaient certes en Floride suite à une belle série de victoires, mais qui devaient faire sans Giannis Antetokounmpo, absent de dernière minute…

Las, les hommes d’Erik Spoelstra ont été surpris par l’agressivité de Damian Lillard, beaucoup trop à l’aise.

« C’était comme s’il était à l’entraînement » expliquait Terry Rozier. « C’est dingue. C’est probablement l’un des deux ou trois meilleurs shooteurs de la ligue. Et quand un gars comme ça met ses tirs, le cercle devient énorme. »

La NBA Cup (quasiment) terminée

En particulier quand l’agressivité défensive n’est pas au niveau…

« Je n’ai pas vu grand-chose (défensivement) en premier quart-temps » complétait ainsi Erik Spoelstra, le coach de Miami. « Et on a dû faire tellement d’efforts en deuxième mi-temps. Mais c’est ce qu’on doit faire si on veut aller où on veut aller. Est-ce que ce sera simple ? Non. Est-ce que c’est simple de défendre sur des gars comme Lillard ? Non. On bougeait beaucoup en deuxième mi-temps pour créer des choses, et ils ont continué de marquer. Mais c’est ce qu’on est lorsqu’on évolue à notre meilleur niveau. Je veux simplement le voir pendant 48 minutes. »

Même si ce n’est pas encore fait mathématiquement, le Heat (1-2) est quasiment éliminé de la NBA Cup, ce que l’entraîneur floridien juge « très décevant ».

Mais à 7 victoires pour 8 défaites, Erik Spoelstra a d’autres soucis, tâtonnant toujours pour trouver les bonnes combinaisons. Cette fois, il a ainsi utilisé Terry Rozier comme 6e homme pour sa sortie de l’infirmerie, mais il avoue que son équipe n’était pas au niveau espéré. À quel point ? « Très loin » concluait Jimmy Butler.