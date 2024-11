Le MVP de la nuit | Damian Lillard devait hausser le ton

Khris Middleton toujours à l’infirmerie et Giannis Antetokounmpo absent de dernière minute, Damian Lillard savait qu’il devait donner le ton pour les Bucks à Miami. Et c’est bien ce que le meneur a fait !

L’ancien des Blazers a ainsi débuté très fort, avec 17 points à 4/5 de loin dans le premier quart-temps.

« C’était important pour notre équipe » explique-t-il ainsi. « Sans Giannis, il faut qu’on réponde collectivement, tout le monde doit faire un peu plus avec un tel trou dans notre cinq majeur, mais je sais que les gars attendent que je hausse le ton, que ce soit en marquant ou en faisant les bonnes actions, ou en parlant plus fort. »

On a ainsi retrouvé le Damian Lillard de l’Oregon, seul dépositaire du jeu de son équipe. De quoi pointer à 25 points à 8/12 au tir et 7 passes décisives à la mi-temps, alors que les Bucks étaient à +14 (65-51).

Des victoires qui s’enchaînent enfin

« Je savais, dès qu’ils ont annoncé qu’il (Giannis) n’était pas dans le cinq, que je devais être en mode attaque, pour tenter de créer des choses, afin d’apporter de l’énergie d’entrée de jeu à notre équipe » raconte-t-il.

Davantage en gestion après la pause, et donc beaucoup moins agressif, Damian Lillard a vu le Heat revenir dans le quatrième quart-temps, et presque réussir le hold-up. Mais ça a finalement tenu pour Milwaukee, qui revient à l’équilibre (9 victoires – 9 défaites) et dans le Top 5 de l’Est avec cette cinquième victoire consécutive.

C’est même la septième victoire sur les sept dernières sorties pour la troupe de Doc Rivers.

« Je ne dirais pas que c’est un succès (de retrouver l’équilibre), mais à 2-8, on ne se sentait pas bien et notre équipe est restée ensemble. On a continué de se battre, de se regarder dans le miroir pour savoir ce qu’on devait mieux faire, ce qu’on devait changer, et on l’a fait. Ce n’est pas quelque chose qu’on veut célébrer mais on va dans la bonne direction par la façon dont on joue. On bat de bonnes équipes, on gagne à domicile, on gagne à l’extérieur ce soir sans Giannis, et on le fait d’une façon qui est tenable sur la durée » conclut-il ainsi.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 14 36 43.1 32.0 91.3 0.6 3.9 4.6 7.4 1.9 0.9 2.7 0.1 25.2 Total 856 36 43.8 37.0 89.8 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.