Même sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks enchaînent à Miami

Affiche récurrente des playoffs depuis quelques années, les Heat – Bucks ne sont jamais une rencontre comme les autres. Cette nuit, les deux équipes –sur une série de victoires– se retrouvaient d’ailleurs pour la première fois de la saison.

L’occasion pour Milwaukee de décrocher un cinquième succès d’affilée, alors que Giannis Antetokounmpo manquait à l’appel à cause de son genou. Pas un problème pour Damian Lillard (37 points, 12 passes) qui a fait des misères à Jimmy Butler (23 points, 5 passes) et Miami durant la majeure partie de la soirée.

Sans Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard démarre pied au plancher et flambe d’entrée à 3-points, pour 17 points à 4/5 dans le premier quart-temps. Forcément, les Bucks prennent les commandes et le Heat, plombé par ses maladresses au shoot et avec la balle, s’en remet à l’agressivité de Jimmy Butler pour tenir (31-20).

Comme le banc de Milwaukee est efficace et que tout le monde joue avec envie et altruisme, l’écart se stabilise autour de la dizaine d’unités, malgré les nombreux lancers de Miami. Toujours bouillant, Damian Lillard en remet ensuite une couche alors que l’adresse extérieure fait la différence dans cette mi-temps (65-51).

La pause ne refroidit pas Damian Lillard et ses shooteurs, qui continuent de dégainer avec insolence de loin. Mais à l’aide de son agressivité, et notamment celle de Jimmy Butler, le Heat s’accroche. Avant de terminer sur un 11-3 qui, grâce à l’activité de Pelle Larsson et l’adresse de la paire Herro/Robinson, relance tout (85-80).

À l’heure du « money-time », Terry Rozier préchauffe et les Bucks se font rattraper. Moment choisi par AJ Green pour planter deux gros 3-points, rendus par Rozier. Miami obtient alors une balle de match, ratée par Tyler Herro, puis une balle d’égalisation, ratée par Rozier, et Milwaukee s’impose sur le fil (106-103) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo forfait au dernier moment. Absence inattendue que celle du « Greek Freak », embêté par des douleurs au genou gauche. Initialement annoncé « probable » pour cette partie à cause de son mollet, il est finalement passé « out » une heure avant l’entre-deux, après avoir fait sa routine d’avant-match comme si de rien n’était. « C’est une nouvelle étonnante pour moi aussi, nous allons attendre et voir comment ça évolue » a en tout cas réagi Doc Rivers, son coach. Le genou couine et Milwaukee espère maintenant que ce n’est rien de grave…

– Damian Lillard assume ses responsabilités. Avec l’absence de Giannis Antetokounmpo, c’était l’heure de briller pour « Dame » et le meneur All-Star n’a pas manqué de le faire. Auteur d’un gros double-double et de son meilleur match de la saison dans une victoire, il a notamment envoyé une première mi-temps XXL afin de mettre son équipe sur d’excellents rails. Particulièrement propre, juste et exemplaire, le compère du « Greek Freak » remonte donc la pente après sa grosse crise d’adresse depuis trois semaines (seulement 38%, dont 20% à 3-points).

– À l’équilibre, Milwaukee se rapproche de la qualification. Vainqueurs d’un cinquième match consécutif, les Bucks se retrouvent avec un bilan équilibré pour la première fois depuis le mois dernier et ils remontent par conséquent dans le Top 5 de la conférence Est. Sans manquer, non plus, de virer à 3-0 dans cette « NBA Cup » et d’entrevoir plus que sérieusement les quarts de finale de cette compétition. Pour se qualifier, les hommes de Doc Rivers devront espérer une défaite des Pistons à Indianapolis, vendredi. À noter que les Raptors sont, eux, éliminés avec ce résultat du groupe B.

– Miami puni à 3-points. À l’image de Damian Lillard pendant trois quarts-temps ou de AJ Green dans le « money-time », les Bucks ont fait souffrir le Heat derrière la ligne, terminant à 20/42 dans l’exercice quand les joueurs de Erik Spoelstra n’ont affiché qu’un 10/29 de loin. Un différentiel conséquent de 30 points dans un match qui s’est finalement joué sur une possession. Jamais en tête de la soirée, comptant jusqu’à 22 points de retard avant de recoller en deuxième mi-temps, les Floridiens ont en revanche régné dans la raquette, et sur la ligne des lancers-francs (23/30), en l’absence de Giannis Antetokounmpo.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.