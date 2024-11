Coup d’arrêt pour Donovan Clingan, rechute pour Matisse Thybulle

Pas vernis au niveau des blessures, les Blazers ont donné des nouvelles de leurs différents joueurs bloqués à l’infirmerie. Ainsi, on apprend déjà que le rookie Donovan Clingan devait s’arrêter pour au moins deux semaines, à cause de son genou gauche et de son entorse du ligament collatéral médial (de niveau 2).

Un coup d’arrêt pour le 7e choix de la dernière Draft (5.8 points, 6.7 rebonds, 2.2 contres), qui avait surtout récupéré récemment le poste de pivot titulaire à Portland en l’absence de Deandre Ayton (pour 7.7 points, 10.2 rebonds et 3.2 contres de moyenne sur six matchs).

Mais ce n’est pas tout, puisque les Blazers ont également annoncé que Matisse Thybulle avait rechuté. Absent depuis le début de saison en raison d’une opération du genou droit, il souffre maintenant d’une entorse de la cheville droite (de niveau 2) et il ne reviendra pas avant trois à six semaines.

Enfin, Robert Williams III est de son côté entré dans le protocole commotion de la ligue, après un choc à la tête reçu en cours de jeu face aux Grizzlies, ce lundi. Dans le meilleur des cas, son absence se comptera en jours.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 17 17 52.6 33.3 72.7 3.2 3.5 6.7 0.3 2.9 0.5 1.0 2.2 5.8 Total 17 17 52.6 33.3 72.7 3.2 3.5 6.7 0.3 2.9 0.5 1.0 2.2 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.