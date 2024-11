Jordi Fernandez a piqué Dennis Schröder au vif

Nous sommes dans le troisième quart-temps, les Warriors viennent de reprendre 12 points d’avance quand l’entraîneur de Brooklyn Jordi Fernandez demande un temps-mort, à un peu plus de huit minutes de la fin de la période. Cinquante-deux secondes de jeu plus tard, le technicien des Nets récidive, agacé par ses joueurs, désormais menés de 18 points. Cette minute aurait pu rester anecdotique dans un match jusque-là dominé sans histoire par Golden State. Elle va finalement être le moteur du comeback retentissant des visiteurs, porté par Dennis Schröder.

À 86-68, les Nets se sont remis la tête à l’endroit, signant un 11-0 immédiat pour recoller. Avant de complètement renverser le match dans le quatrième quart-temps, en bonne partie grâce à un Dennis Schröder incandescent. L’Allemand avait à cœur de se rattraper, lui qui avait été dans le viseur de son coach quelques minutes plus tôt.

« Jordi avait dessiné un système plus tôt et je l’ai foiré » a admis, un peu gêné, le meneur de Brooklyn. « Il a pris un temps-mort, m’a crié dessus et m’a dit d’être meilleur que ça. Et tout le monde avait de l’énergie après ça, tout le monde était dedans. On a commencé à jouer de la bonne manière et à partir de là, on a réussi des stops défensifs. »

« Un entraîneur sur le parquet »

Mis sur le banc rapidement suite à cette mauvaise séquence, Dennis Schröder est revenu en jeu à deux minutes de la fin du troisième quart-temps. Quatre minutes plus tard, le champion du monde allemand avait inscrit 11 points, dont trois tirs à 3-pts. Et l’écart est passé de +7 pour les Warriors à +3 pour les Nets.

Il n’en fallait pas plus pour lancer Dennis Schröder, attaquant de séries qu’il vaut mieux éviter de laisser prendre feu. Mais Golden State n’a jamais su trouver la parade, encaissant 41 points dans le dernier quart, dont 17 du leader de la « Mannschaft », impliqué sur les deux tiers des points des siens sur la période. « J’ai juste été agressif, j’ai pris des tirs ouverts et mes coéquipiers ont posé de supers écrans pour moi » a-t-il résumé. « J’ai eu accès au cercle, et j’ai juste eu à être agressif, à être moi-même. »

Sans Cam Thomas, touché au dos, ni Cam Johnson, sorti en première mi-temps après être retombé sur le pied de Draymond Green, Dennis Schröder a pris ses responsabilités pour terminer la rencontre avec 31 points à 10/18 au tir, 7 passes décisives, 5 rebonds et 2 interceptions.

« Il a pris le contrôle du match, de notre avance » s’est félicité Jordi Fernandez en conférence de presse. « Il a mis tout le monde au bon endroit des deux côtés du terrain, et un tel leadership, c’est comme avoir un entraîneur sur le parquet. Quand ce genre de choses se produit, je le laisse faire ce qu’il a à faire, et s’il a une question pour moi, j’essaie de lui donner la réponse. »

Et quand celle-ci est un peu plus musclée, cela donne une réaction ultra positive, et une nouvelle victoire en costaud pour des Nets bien décidés à ne balancer aucune rencontre.