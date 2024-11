Un premier tir de la gagne pour Jaden Ivey

Sa femme et ses parents étaient présents en tribunes. « C’est mon premier panier de la gagne. Si on m’avait dit ça… C’est fou ! », n’en revient pas Jaden Ivey quelques minutes après son geste victorieux face aux Raptors.

Il restait moins d’une dizaine de secondes à jouer quand l’arrière des Pistons a été servi pour arracher la décision, alors que les deux formations étaient à égalité (100-100). Là, face à un défenseur réputé, Ochai Agbaji, Ivey s’est dirigé vers la ligne de fond et a envoyé un « runner » très compliqué, car désaxé, au buzzer.

« Ballon dans ses mains avec de l’espace, il n’y a pas beaucoup de gars qui peuvent rester devant lui dans cette ligue. Je ne me soucie pas de savoir qui c’est, ou à quel point vous êtes bon en défense. Il a fait du bon boulot, évidemment, en se plaçant à cet endroit. Et puis, ce sont des tirs qu’il travaille, qu’il réussit et qui nous aident à gagner le match », félicite son coach J.B. Bickerstaff.

Ce dernier n’a pas hésité à lui confier ce dernier ballon, d’autant que Cade Cunningham manquait pour la deuxième fois de suite à l’appel en raison d’une gêne à la hanche. Jaden Ivey a ainsi pris les commandes de l’attaque des Pistons, avec brio.

Propreté toute la soirée

« Pour moi, ce n’est pas seulement ce dernier tir – il a été phénoménal dès le début du match et pendant toutes ses minutes, donnant le ton, attaquant quand il fallait être agressif. Il a été incroyable partout sur le terrain ce soir, en s’assurant que ses coéquipiers soient impliqués, en nous organisant. En tant que meneur de jeu, J.I. a fait un grand pas en avant ce soir », encense encore son coach.

Meilleur marqueur et passeur de son équipe, il a fait dans la propreté tout au long de la soirée : 25 points (10/13 aux tirs dont 2/4 de loin), 8 passes, 5 rebonds et un +25 lorsqu’il était en jeu. Confirmant ainsi qu’il est sur la trajectoire de sa meilleure saison en carrière.

« C’était clairement spécial. C’est un gros boost pour notre équipe », lâche-t-il en parlant de cette victoire au buzzer, avant d’ajouter : « Je trouve qu’on a fait beaucoup de bonnes choses ce soir, dans l’exécution, faire tourner le ballon en attaque, c’est ce qu’on doit continuer à faire. C’est sympa quand tout le monde est sur le même rythme. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 17 32 43.1 36.6 73.8 1.6 3.1 4.6 4.2 2.9 0.9 2.9 0.5 18.1 Total 168 30 42.3 34.2 74.7 1.1 2.6 3.8 4.5 2.9 0.8 2.8 0.4 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.