Kristaps Porzingis, un retour avec le sourire

C’était le grand soir pour Kristaps Porzingis. Plus de cinq mois après sa blessure, l’intérieur letton retrouvait ainsi les parquets avec les Celtics. C’était face aux Clippers, et ça s’est conclu par une grosse victoire pour un retour en douceur, avec 16 points à 6/12 dont 1/6 derrière la ligne à 3-points, 6 rebonds et 2 contres.

« Je me sentais bien » pouvait sourire l’ancien des Knicks, des Mavericks et des Wizards. « Ça a été une longue rééducation, et ça me grattait de revenir avec l’équipe après le titre. C’est un bon début, pour un premier match. »

Beaucoup servi en début de match sur du pick-and-pop, Kristaps Porzingis était un peu rouillé de loin et il a fait gonfler son compteur de points en se rapprochant du cercle, notamment sur des alley-oop. Même s’il avoue qu’il n’était pas totalement dans le bon timing, et qu’il doit retrouver ses automatismes et ses jambes.

« Ça fait partie du processus, surtout lors du premier match. Sur le timing lors des sauts, sur le fait d’être fatigué ici et là. Mais c’est normal » assure-t-il ainsi.

La 19e défense près du cercle sans Kristaps Porzingis

Mais même en quête de rythme et de cardio, Kristaps Porzingis apporte ses 2m18 et ses 2m29 d’envergure. De quoi bien aider une équipe qui a parfois souffert depuis le début de saison dans la raquette, en manquant d’intimidation. Meilleure défense près du cercle l’an passé, Boston n’était ainsi que 19e dans la catégorie cette saison, sans KP…

« Oui, 11 contres ce soir » pouvait lui aussi sourire Joe Mazzulla sur l’impact de Kristaps Porzingis, alors que les Celtics n’avaient encore jamais dépassé les huit cette saison. « Ça aide. »

Pour Boston, le retour de Kristaps Porzingis multiplie ainsi les possibilités, en attaque comme en défense.

« Les options vont changer chaque soir, car nous sommes une équipe très polyvalente » conclut Jaylen Brown. « Nous avons le luxe d’avoir beaucoup de gars qui peuvent faire beaucoup de choses. La clé, c’est simplement de rester motivés et de garder une super mentalité. »

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.