La défense des Clippers beaucoup trop étouffante pour les Sixers

Face à une équipe privée de Joel Embiid et Paul George, les Clippers commencent très bien la partie. La défense est en place, les Sixers peinent à trouver des espaces et à marquer, tandis que James Harden distribue les bonnes passes. Les troupes de Nick Nurse sont dominées, accusent même quasiment vingt points de retard. Heureusement pour elles, avec un 7-0, elles parviennent à réagir en fin de premier quart-temps (27-39).

L’adresse extérieure des Clippers diminue et les Sixers réussissent à bloquer Ivica Zubac, pour limiter sa présence au rebond offensif.

Même si Tyrese Maxey et sa bande semblent mieux dans la partie, l’écart est toujours le même à la mi-temps (50-62). La seconde période démarre de manière similaire à la première : la défense des Clippers fait la loi. Kris Dunn et Derrick Jones Jr. sont très énergiques et les hommes Tyronn Lue volent ainsi des ballons et peuvent courir.

L’écart se creuse vite, on s’approche puis on atteint les trente points… Quand le dernier acte s’ouvre, les Sixers sont plus que sonnés (72-97).

Le panier primé de Tyrese Maxey et les points de Jared McCain en début de dernier quart-temps ne changeront rien. Les Clippers étaient plus forts et s’imposent logiquement 99-125. C’est leur cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense et le troisième quart-temps des Clippers. Déjà dominateurs en première période, les joueurs de Los Angeles ont fait la différence dans les douze minutes qui suivront la pause. La défense va étouffer de pauvres Sixers, qui terminent avec 22 points, et 5 ballons perdus. Dont quatre s’expliquent par des interceptions de Kris Dunn et Derrick Jones Jr. Les Clippers inscrivent eux dans le même temps 35 points à 70% de réussite au shoot. C’est le tournant du match car il y avait encore un peu d’espoir de suspense avant ce moment, mais plus après.

– Jared McCain avait moins la frite. Il estimait être le Rookie de l’année après son match à 30 points face aux Nets mais le jeune joueur est revenu sur terre dimanche soir. Il a certes inscrit 18 points mais qu’il fut maladroit : 3/15 au shoot dont 2/11 à 3-pts. Ainsi, 10 de ces points viennent des lancers-francs. Sa série de matches à 20 points (sept d’affilée) prend donc fin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.