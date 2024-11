Pour Jarrett Allen, les Cavaliers visent au moins la finale de conférence

Les Cavs ont surpris toute la NBA en débutant la saison 2023/24 par une série de 15 victoires pour prendre la tête de la conférence Est. Interrogé sur les raisons de ce départ canon, Jarrett Allen a évoqué l’impact d’un Donovan Mitchell qu’il considère dans le Top 10 des meilleurs joueurs actuels, et ce noyau dur dont il fait partie et qui fait la force de cette équipe.

Une équipe désormais dirigée par Kenny Atkinson, qu’il voit comme premier candidat pour le titre de coach de l’année. Jarrett Allen est bien placé pour juger l’œuvre de son coach, lui qui l’a connu lors de ses débuts en NBA, à Brooklyn en 2017, et l’a côtoyé pendant trois saisons avant de le retrouver à Cleveland.

« Il a évolué de beaucoup de façons. Sa manière d’approcher le match et les joueurs a changé. Je pense qu’avoir fait un pas en arrière pour être dans un rôle d’assistant (à Golden State, de 2021 à 2024) l’a aider à digérer et apprendre de ses expériences précédentes. Il a aussi appris sous les ordres de Steve Kerr et je crois qu’il a réussi à ramener tout ça à Cleveland », a-t-il déclaré, avant d’évoquer ses chances d’obtenir le titre de coach de l’année. « À mon avis, oui il le sera. Tu n’arrives pas dans une équipe pour commencer par un 15-0 aussi facilement. Il est forcément en haut de l’échelle à présent ».

Revanche en vue contre Boston ?

Qu’en est-il de la suite ? L’appétit vient en mangeant et après avoir dévoré tous ses adversaires, Cleveland nourrit forcément des ambitions pour la suite de la saison et les playoffs. Après avoir terminé face au futur champion au stade de la demi-finale de conférence la saison dernière, Jarrett Allen aimerait bien voir les Cavs passer à l’étape au dessus. Et avec l’avantage du terrain, tout les rêves deviendraient alors possibles.

« Je savais qu’on allait être bons, mais je ne savais pas que ça allait être à ce point. Débuter par 15 victoires et 0 défaite, c’est surprenant pour tout le monde. C’est vraiment spécial. Je pense aussi qu’on peut faire mieux », a-t-il estimé. « Je pense qu’on veut faire la finale de conférence. Je crois que c’est l’attente pour tout le monde à travers la ligue. Mettre cette barre là. On peut être une assez bonne équipe si on est suffisamment réguliers, que notre banc est assez profond et qu’on garde ce cinq majeur qui est plutôt bon. Si on continue d’assembler tout ça et avec Kenny comme « head coach », je pense qu’on peut aller loin ».

Comme Donovan Mitchell, lui aussi a été prolongé cet été, à hauteur de 91 millions de dollars sur trois ans. Jarrett Allen a ainsi conclu en évoquant son cas personnel et ses axes de progression. Lui qui a conservé son profil de pivot « à l’ancienne », axé sur la dissuasion et la domination près du cercle, espère s’inspirer de Nikola Jokic…

« Un de mes objectifs est toujours de devenir un meilleur passeur, particulièrement en tant que pivot. C’est un aspect sous-estimé du rôle de poste 5 en dehors de Nikola Jokic, qui est le meilleur pour ça. Je veux pouvoir progresser là-dessus », a-t-il précisé. Quant au tirs à 3-points ? « Je sais que ce n’est pas mon jeu, et ça ne le sera probablement jamais, contrairement à des Karl-Anthony Towns, Myles Turner, ce genre de joueurs. Mon rôle est de perfectionner mon côté « rolleur » vers le cercle, poser des écrans et jouer ce rôle à la perfection. C’est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne vais jamais shooter cinq tirs à 3-points par match, même si… Brook Lopez l’a fait et a fini par changer (rires) ! Statistiquement, ça ne devrait pas arriver. Je veux trouver chaque détail dans lequel je peux progresser dans mon rôle actuel, déjà ».

Jarrett Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BRK 72 20 58.9 33.3 77.6 2.0 3.4 5.4 0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 8.2 2018-19 BRK 80 26 59.0 13.3 70.9 2.4 6.0 8.4 1.4 2.3 0.5 1.3 1.5 10.9 2019-20 BRK 70 27 64.9 0.0 63.3 3.1 6.5 9.6 1.6 2.3 0.6 1.1 1.3 11.1 2020-21 * All Teams 63 30 61.8 31.6 70.3 3.1 6.9 10.0 1.7 1.5 0.5 1.6 1.4 12.8 2020-21 * CLE 51 30 60.9 31.6 69.0 3.1 6.8 9.9 1.7 1.5 0.5 1.5 1.4 13.2 2020-21 * BRK 12 27 67.7 0.0 75.4 3.2 7.2 10.4 1.7 1.8 0.6 1.8 1.6 11.2 2021-22 CLE 56 32 67.7 10.0 70.8 3.4 7.3 10.8 1.6 1.7 0.8 1.7 1.3 16.1 2022-23 CLE 68 33 64.4 10.0 73.3 3.2 6.5 9.8 1.7 2.2 0.8 1.4 1.2 14.2 2023-24 CLE 77 32 63.4 0.0 74.2 3.2 7.4 10.5 2.7 1.9 0.7 1.6 1.1 16.5 2024-25 CLE 17 30 68.5 0.0 76.2 2.3 8.6 10.9 1.8 1.1 0.9 1.1 1.2 14.4 Total 503 28 63.2 17.1 71.3 2.9 6.3 9.2 1.6 2.0 0.6 1.4 1.3 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.