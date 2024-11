Ty Jerome et les Cavs maîtrisent les Raptors pour passer à 17-1

Après trois jours de repos, les Cavaliers retrouvent leur Rocket Mortgage FieldHouse face aux Raptors. Un match qu’ils prennent par le bon bout derrière la présence de Jarrett Allen, qui récupère les ratés de ses coéquipiers et qui est bien trouvé dans la raquette… mais aussi par Ty Jerome, qui fait déjà une entrée fracassante.

L’écart dépasse déjà la quinzaine de points dans le premier quart-temps mais Cleveland va un peu se mettre en mode gestion, Donovan Mitchell et ses camarades arrivant à marquer tout en permettant à Toronto de recoller à cause d’un repli défensif pas toujours optimal.

À la mi-temps, l’écart est donc de +10 pour les joueurs de Kenny Atkinson (65-55) avec déjà 17 points de Ty Jerome alors qu’on peut noter l’impact de Jonathan Mogbo (11 points, 6 rebonds) côté Raptors.

Le troisième quart-temps confirme la tendance, avec des Raptors qui mettent du rythme face à des Cavs qui la jouent parfois trop facile, à l’image d’un Georges Niang qui tente des choses trop compliquées. Heureusement pour lui, ses coéquipiers récupèrent pas mal de ses ratés mais Toronto revient (92-89) à une seule possession.

C’est le moment choisi par Donovan Mitchell pour prendre le contrôle de la partie, alors que la défense de Cleveland hausse aussi le ton. L’écart regonfle à nouveau et les Cavs s’évitent donc une fin de match à suspense (122-108) pour décrocher leur 17e victoire en 18 sorties. Et rester parfaits (10-0) à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ty Jerome, 6e homme de l’année ? Payton Pritchard est toujours le favori des bookmakers mais Ty Jerome continue, match après match, de solidifier sa candidature pour le trophée de meilleur sixième homme de l’année. Avec 26 points à 9/14, 6 passes et 4 interceptions, il a encore eu un gros impact pour son équipe.

– Les Cavaliers au presque parfait. Avec 17 victoires en 18 matchs, les Cavs de Kenny Aktinson restent largement en tête de la ligue et ils ne sont que la 9e équipe à afficher un tel bilan à ce stade de la saison. Avec 10 victoires en 10 matchs à domicile, ils ne sont plus qu’à trois matchs du record de franchise dans la catégorie, détenu par l’équipe de la saison 2017/18, qui avait débuté par 13 succès dans sa salle de Cleveland.

– Jarret Allen, le ramasse-miettes hyper efficace. Il est dans peu de schémas offensifs de son équipe, mais Jarrett Allen termine le match avec 23 points et 13 rebonds, et il a récupéré pas mal de ratés de ses camarades. Avec son 10/14, il confirme son statut de deuxième joueur le plus adroit de la ligue, à 68.8% de réussite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.