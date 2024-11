Victor Wembanyama avait gardé le meilleur pour la fin

Ce n’est jamais simple pour une superstar de revenir jeu alors que son équipe tourne bien. On a toujours peur de casser le rythme, et d’être celui qui empêche l’équipe de tourner rond. C’est un peu ce qu’on guettait cette nuit pour la reprise de Victor Wembanyama, absent des terrains depuis son choc genou contre genou avec Anthony Davis.

En face, les Warriors, numéros 1 de conférence Ouest, et ça s’est très bien passé puisque les Spurs signent une troisième victoire de rang, dont deux face aux leaders de leur conférence. Jamais les joueurs de San Antonio n’avaient enregistré une telle série depuis son arrivée il y a un an. C’est aussi la première fois qu’ils sont dans le positif avec 9 victoires pour 8 défaites.

Un 4e quart-temps de qualité

« Vous savez, nous célébrons ces victoires, et nous sommes très heureux de chacune d’entre elles. Mais dans le même temps, nous devrions nous attendre à gagner » réagit le Français. « Il n’y a aucun match où nous ne devrions pas nous attendre à gagner. C’est pourquoi personne n’est surpris. Tout le monde est confiant. Et disons que nous sommes un peu là où nous voulons être, vous savez, au-dessus des 50%. Et maintenant, nous avons l’opportunité de nous battre pour une place dans une conférence très relevée. Nous sommes donc sur la bonne voie. Je pense que nous sommes en train de monter en puissance. »

Face aux Warriors, « Wemby » est justement monté en puissance, et comme ses coéquipiers, il avait gardé le meilleur pour la fin.

L’impression visuelle est réelle, et elle se confirme dans les chiffres : à la fin du 3e quart-temps, Victor Wembanyama en était à 13 points à 5 sur 12 au tir dont 2 sur 7 à 3-points, avec quatre balles perdues. Dans le seul 4e quart-temps, il va compiler 12 points à 4 sur 9 au tir, 5 passes et 2 contres, sans perdre le moindre ballon. Dans cette victoire renversante, il termine avec 25 points, 9 rebonds, 7 passes et 3 contres.

Appuyer sur l’interrupteur

« J’ai trouvé mon rythme physiquement, parce que j’ai eu un peu de mal à revenir en termes de condition physique pendant la première mi-temps » explique Victor Wembanyama sur ce 4e quart-temps. « Mais en deuxième mi-temps, je me sentais vraiment bien. Il s’agit de répondre présent quand l’équipe en a besoin. Mais de ne pas en faire trop. Vous savez, c’est un équilibre. Il faut l’apprendre en tant que joueur de la NBA parce qu’il y a beaucoup de matchs, beaucoup de matchs serrés. C’est comme un interrupteur, que j’essaie d’actionner à la demande ».

Avant que l’interrupteur ne soit actionné, ses 3-points ressemblaient en effet à une solution « de facilité », pour ne pas s’épuiser davantage en allant au contact. Mais dans le quatrième quart-temps, le Français était beaucoup plus déterminé à faire mal à ses adversaires, et ses shoots étaient pris avec davantage de rythme.

« La confiance de Vic ne tombe jamais, et c’est incroyable à voir » confirme Chris Paul. « Il est confiant. Il sait que le prochain tir va rentrer. Vic a été énorme, dans son premier match de retour. Sa défense, ses tirs. Les actions qu’il a réussies ce soir, ce sont toutes des actions qui font gagner. C’est un alien, il est si unique. »

Quant au fait de réduire son volume de loin, « Wemby » rétorque : « Arrêter de shooter ? Jamais ! »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 13 32 47.2 33.9 87.2 2.3 8.2 10.5 2.8 2.0 1.3 3.5 3.7 22.7 Total 84 30 46.6 32.8 80.4 2.3 8.3 10.6 3.7 2.1 1.2 3.6 3.6 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.