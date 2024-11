Sans Victor Wembanyama, les Spurs craquent à Dallas

L’entraîneur des Mavs, Jason Kidd, n’a pu s’empêcher une pointe d’humour en avant-match : « En l’absence de Pop, ils se mettent tous à shooter beaucoup plus de loin. Il faut qu’il revienne vite mais, plus sérieusement, on sait que Victor Wembanyama est très adroit et que personne ne peut contrer son tir ».

Sauf que les Spurs, en back to back à Dallas après une défaite inaugurale en « NBA Cup » face aux Lakers à domicile, ont préféré, pour la première fois de la saison, laisser la star française au repos, suite à un choc au genou avec Anthony Davis. Les protégés de l’Alamo City, également privés de Devin Vassell et Jeremy Sochan, ont pu compter sur le retour de Tre Jones aux affaires (19 minutes, 3 points) mais cela n’a pas suffi pour résister aux Mavs sur la longueur (défaite 110-93).

Une deuxième mi-temps fatale pour les Spurs

Longtemps au contact des derniers finalistes de la conférence Ouest, les Spurs – pourtant en tête dans le deuxième quart-temps – ont fini par payer leur manque d’adresse en fin de rencontre (28/88 aux tirs, soit 31.8% de réussite). « J’ai adoré le combat et l’énergie qu’on a été capable de mettre d’entrée de jeu. On a joué avec du rythme mais le 3e quart-temps est fatal car nous n’avons pas réussi à continuer nos efforts », souligne Mitch Johnson, qui a également apprécié l’apport de Zach Collins (20 points, 6 rebonds et 3 contres en 26 minutes).

Kyrie Irving (22 points à 9/15 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes en 28 minutes) et Daniel Gafford (22 points à 9/10 aux tirs, 7 rebonds et 3 contres en 18 minutes) ont assuré au retour des vestiaires, reléguant même leurs voisins texans à 26 points au début du 4e quart-temps.

« Il fallait les forcer à driver et les empêcher de marquer à 3-points (11/40) : c’était vraiment ce qu’il fallait faire pour ne pas leur laisser de deuxièmes chances », commente Daniel Gafford après la rencontre.

Malgré les 14 points de Sandro Mamukelashvili, les Spurs n’ont jamais été en mesure de refaire leur retard et concèdent leur huitième défaite de la saison en quatorze matchs alors que les Mavs renouent avec la victoire après quatre défaites de suite. « C’est comme si nous avions plus le poids du monde sur les épaules », lance Daniel Gafford. « Nous avons trouvé un moyen de surmonter ces obstacles ensemble, en équipe. »

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas domine dans la raquette. Les Mavs ont profité de l’absence de la tour de contrôle des Spurs, Victor Wembanyama, pour scorer 56 points de leurs 110 points dans la raquette (contre 32 pour les Spurs).

– Les Mavericks respirent. Quatre défaites consécutives, des fins de match ratées, la défense de Luka Doncic sous le feu des critiques… L’ambiance était morose à Dallas ces derniers jours, mais les finalistes en titre ont pu se rassurer avec cette victoire maîtrisée face aux Spurs, dans ce derby texan déséquilibré.

– Sidy Cissoko ramasse les miettes. Profitant d’un effectif décimé par les blessures, le Français s’est offert son plus « gros » temps de jeu de la saison, sans toutefois en tirer profit. En six minutes, le natif de Saint-Maurice a capté deux rebonds, pris un seul tir et loupé ses deux lancers francs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.