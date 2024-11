Fred VanVleet risque gros après s’en être pris aux arbitres

« Je pense avoir déjà assez d’ennuis pour ce soir pour ne pas avoir à discuter de l’arbitrage avec vous. » S’exprimant avec un léger sourire devant les journalistes, Fred VanVleet est conscient que sa fin de match face aux Blazers va lui coûter cher.

Il restait une dizaine de secondes à jouer quand le meneur de Rockets a tenté son pari. Son équipe menée de 3-points, il a tenté de récupérer trois lancers-francs en envoyant une prière derrière l’arc, pensant être victime d’une faute de Toumani Camara. Sauf que les arbitres n’ont pas bougé. De l’autre côté du terrain, Shaedon Sharpe a pu aggraver l’écart avec deux lancers-francs.

Puis sur la remise en jeu suivante des Rockets, le même VanVleet a pris une faute offensive pour avoir envoyé Toumani Camara au sol au moment de se démarquer. Avec quatre secondes restantes, le sort d’une rencontre, dont l’intensité était déjà montée d’un cran un peu plus tôt – embrouille entre Dillon Brooks et Shaedon Sharpe, puis Anfernee Simons – était joué.

Très remonté, le meneur a alors pointé du doigt chacun des arbitres avec un langage fleuri et s’est même rapproché de l’un d’eux, semblant le toucher. L’arbitre en question a dû se détourner pour l’éviter.

Les arbitres admettent une erreur

« Dans le feu de l’action, on a toujours l’impression d’avoir raison. Je sais que les arbitres essaient de ne pas de se tromper, mais on n’était pas tout à fait d’accord ce soir », minore l’ancien joueur des Raptors, auteur d’une petite sortie à 8 points (4/13 aux tirs), qui compte revoir les images de sa tentative à 3-points.

Ironie de l’histoire, les arbitres ont admis après la rencontre qu’il y avait bien contact. « Sur le moment, on pensait que le défenseur était resté sur la trajectoire de VanVleet lors de sa tentative de mouvement vers le panier. Après examen vidéo, on constate que le défenseur s’est rapproché et a touché la hanche de VanVleet et qu’une faute aurait dû être sifflée », rapporte Courtney Kirkland.

Seulement, selon l’arbitre en chef, le contact a eu lieu avant le tir, et il n’y aurait donc pas eu de lancers-francs. « Ils ont sifflé ces contacts tout au long de la soirée, donc j’étais surpris qu’ils ne sifflent pas ça. Mais indépendamment de ça, on n’a pas été bons dans les autres secteurs. On ne méritait pas vraiment de gagner », tranche Ime Udoka dont l’équipe vient de jouer cinq fois en sept jours.

« (Le calendrier) n’est pas une excuse. C’est une équipe dure, bravo à eux, ils jouent dur. Ils ont joué mieux que nous. Il s’agit plus de leur donner du crédit que d’essayer de discréditer ce qu’on a fait. On n’a clairement pas fait notre meilleur match. Cela arrive parfois, on doit être meilleurs », termine Fred VanVleet.