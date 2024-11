Il y a quelques mois, Scotty Pippen Jr. déprimait aux South Bay Lakers. Parmi les meilleurs joueurs de G-League, après avoir brillé à la fac de Vanderbilt, le meneur désespérait ainsi d’obtenir une vraie chance en NBA…

« J’étais prêt à quitter la G-League, peut-être à partir à l’étranger » explique-t-il ainsi. « J’en ai parlé avec mon père. Il m’a dit que, peut-être, si ça ne fonctionnait pas, il fallait que j’aille à l’étranger pour essayer de faire mon trou là-bas. Mais je me suis battu, je suis resté, j’ai cru en mes rêves NBA et j’ai reçu l’appel. »

L’appel est venu des Grizzlies, qui l’ont testé lors d’une fin de saison en roue libre. De quoi s’illustrer et transformer son « two-way contract » en véritable bail de quatre ans dans le Tennessee.

Un contrat classique qu’il assume pleinement depuis la reprise de la saison, surtout depuis la blessure de Ja Morant.

« Voir le nom de mon père au plafond, j’ai rêvé de ce moment. C’est un rêve qui devient finalement réalité, de pouvoir enfin jouer ici »

Cette nuit, en l’absence du titulaire mais également de Marcus Smart, il était aux manettes face aux Bulls, dans un match où les deux équipes voulaient courir. L’occasion parfaite pour signer son record aux points en carrière !

C’est donc au United Center, terre des exploits de son père dans la deuxième moitié des années 1990, qu’il atteint la barre des 30 points, à un superbe 13/16 au tir, dont 3/6 de loin, pour aller avec 10 passes décisives.

« C’est vraiment dingue que je compile 30 points et 10 passes dans la salle où mon père jouait. Ça signifie tellement pour moi et ma famille. J’ai parlé à mon père ce soir, sur le faire de venir jouer ici. Il m’a juste dit de venir et de tout défoncer, et c’est ce que j’ai essayé de faire » explique le joueur de 24 ans. « Voir le nom de mon père au plafond, j’ai rêvé de ce moment. C’est un rêve qui devient finalement réalité, de pouvoir enfin jouer ici ».

Surtout en prouvant qu’il a toute sa place, lui aussi, en NBA.

Scotty Pippen, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25 49.3 41.7 74.5 1.0 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 2024-25 MEM 16 26 44.9 38.8 77.3 0.7 3.3 4.0 5.7 2.9 1.2 2.1 0.4 11.6 Total 43 23 47.0 40.3 74.1 0.8 2.3 3.1 4.4 2.6 1.3 2.1 0.4 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.