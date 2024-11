Steve Kerr en contact permanent avec Gregg Popovich

Depuis le léger AVC diagnostiqué à Gregg Popovich qui le tient éloigné des parquets depuis le 2 novembre, c’est toute la NBA qui retient son souffle.

Avant la rencontre entre San Antonio et Golden State, qui a vu les Spurs de Victor Wembanyama renverser les Warriors de Stephen Curry, Steve Kerr a ainsi été interrogé sur sa relation avec son mentor, sous les ordres duquel il a remporté deux titres de champion NBA en tant que joueur, en 1999 et en 2003 avant de prendre sa retraite, alors qu’il a également fait partie de son staff en tant qu’assistant pour Team USA, avant de lui succéder en 2021.

Le coach de Golden State a confié être en contact avec « Pop » et a pu donner de bonnes nouvelles de sa santé.

« On continue de communiquer, et je sais qu’il va bien », a-t-il déclaré. » Les docteurs sont très optimistes, donc j’en suis très content, même si c’est toujours dur de voir quelqu’un que tu aimes ne pas être en bonne santé (….). Il compte énormément pour moi. C’est dur de savoir qu’il traverse ce moment. Je pense tout le temps à lui, et nous sommes restés en contact ».

Retrouvailles le 30 mars ?

Gregg Popovich devra être remis à 100% avant d’espérer revenir. En son absence, c’est son assistant Mitch Johnson qui a été amené à lui succéder, un technicien que Steve Kerr a appris à connaître et à apprécier après l’avoir côtoyé cet été durant la campagne olympique de Team USA, où il évoluait également comme assistant.

« Mitch est très intelligent, il a été un super camarade dans l’équipe des coachs. Il a été important dans toutes nos conversations, avant et après l’entraînement. C’est un très bon coach et une bonne personne. Je sais que Pop l’aime beaucoup et est convaincu du bon coach qu’il est », a ajouté Steve Kerr.

San Antonio et Golden State ne se retrouveront pas avant le 30 mars prochain. Avec cette fois Gregg Popovich sur le banc des Spurs ?