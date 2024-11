Grâce à une folle adresse, le Jazz de Lauri Markkanen punit les Knicks

Les victoires se font rares dans l’Utah en ce début de saison, Will Hardy et ses hommes ont donc pris soin de savourer celle acquise à la maison face à des Knicks, qui ont joué avec le feu et qui ont fini par se brûler.

Les New-Yorkais ont en effet pris le bouillon d’entrée, se retrouvant à -13 suite aux coups de chaud de John Collins et Keyonte George (22-9). Une première alerte sans conséquence, notamment grâce au 3/3 de loin d’OG Anunoby puis aux 3-points de Tyler Kolek et Mikal Bridges qui ont permis à New York de recoller à 28-28 à l’issue du premier quart.

La deuxième offensive des locaux a en revanche été plus dévastatrice. Lauri Markkanen a montré la voie en scorant par trois fois pour débuter le deuxième acte, avant de passer le relais à Johnny Juzang et Keyonte George pour scorer à 3-points (52-42). S’en est suivi un 10-2 juste avant la pause, avec deux nouveaux paniers à 3-points de Lauri Markkanen et un tir au buzzer de Keyonte George pour porter la marque à 66-51. L’affaire commençait à se gâter lorsque Collin Sexton a offert 19 longueurs d’avance aux siens, toujours à 3-points (67-58) !

Les coups d’accélérateur des Knicks ne suffisent pas

Contre toute attente, les Knicks ont tout de même réussi à recoller, au prix d’un run extraordinaire. Les troupes de Tom Thibodeau ont en effet aligné un 17-0 pour revenir à deux petits points et relancer complètement le match ! Grâce à une défense plus agressive et surtout un OG Anunoby dans tous les bons coups, entre son adresse extérieure et son efficacité en transition (77-75).

On pensait alors que les New-Yorkais allaient mettre la main sur le match, il n’en a rien été ! Lauri Markkanen a timidement relancé les siens grâce à un 4/4 au lancer-franc. Et progressivement, Utah a alors retrouvé ses sensations. Le trio Sexton-Clarkson-Kessler a remis le Jazz sur les bons rails à l’entame du dernier quart-temps (87-78). Collin Sexton a fait le reste, entre ses deux flèches à 3-points et ses deux passes lobées pour Walker Kessler et Lauri Markkanen.

Johnny Juzang a achevé l’adversaire en bouclant un 10-0 d’un nouveau tir à 3-points (104-86), avant d’enfoncer le clou quelques instants plus tard, toujours de loin, pour guider les siens jusqu’à la victoire, 121-106.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Jazz fait tomber la pluie. Du début à la fin, Utah a pu s’appuyer sur une adresse insolente à 3-points pour terminer à 19/34, soit près de 56% de réussite ! Mention spéciale aux tontons flingueurs Lauri Markkanen et Collin Sexton, respectivement à 5/8 et 6/8 dans l’exercice. On est loin du 17/51 des Knicks.

– Lauri Markkanen, shérif in Towns. Le poste 4 finlandais a signé son meilleur match depuis le début de saison avec 34 points à 11/15 au tir, 9 rebonds et 2 passes décisives. Son adresse a contrasté avec le match compliqué de Karl-Anthony Towns sur ce point, à 16 points à 6/19 au tir dont dont un triste 1/9 à 3-points. L’intérieur des Knicks a également souffert face à l’envergure de Walker Kessler. Pour ce qui est de Lauri Markkanen, c’est également lui qui a relancé Utah au moment où New York se rapprochait dangereusement. Un match de patron !

– Salt Lob City. Les alley-oops ont également plu sur la défense des Knicks dans le dernier acte, à un moment où les troupes de Tom Thibodeau espéraient encore réussir leur match de traînard. Jordan Clarkson a d’abord trouvé une magnifique passe pour aller chercher Walker Kessler dans les airs. Collin Sexton a pris le relais pour servir la paire Markkanen-Kessler et reléguer à nouveau NYC à bonne distance (98-86).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.