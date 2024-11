Le genou de Joel Embiid couine encore…

Quand ce n’est pas Paul George, tout juste reparti à l’infirmerie à cause de son genou, c’est Joel Embiid qui est confronté à des problèmes de santé chez les Sixers.

Ainsi, le MVP 2023 a raté le match de ce vendredi face aux Nets et il ratera également celui de dimanche face aux Clippers et, là aussi, c’est son genou qui l’embête. Le gauche en l’occurrence, qui n’arrêtait déjà pas de lui mener la vie dure la saison dernière puis en pré-saison, et qui est maintenant gonflé, apprend-on.

« Il est venu à la salle mais n’a pas été autorisé à jouer » explique Nick Nurse, le coach des Sixers. « Ils vont le soigner tout le week-end, donc il sera absent dimanche également. Il faut espérer que lundi, lorsque nous ferons le point sur la situation, il sera en bonne forme. »

Toujours en quête de sensations, Joel Embiid sortait de son meilleur match de la saison à Memphis (35 points, 11 rebonds), mais le voilà contraint de s’arrêter de nouveau, alors que Tyrese Maxey revenait à peine de blessure pour Philadelphie. Son genou est évidemment scruté de près par les médecins, recevant des traitements, et on en saura davantage sur son état physique en début de semaine prochaine.

D’ici-là, les Sixers doivent tenir bon comme ils le peuvent, alors qu’ils restent encore avant-derniers de la conférence Est (3 victoires et 12 défaites).

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 4 31 37.9 16.7 100.0 1.2 6.2 7.5 3.5 2.8 0.5 3.2 1.0 19.8 Total 437 32 50.3 33.9 82.7 2.2 8.9 11.1 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.