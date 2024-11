Joel Embiid toujours à la recherche de ses sensations

Limité à 26 minutes contre les Knicks, puis laissé au repos face aux Cavaliers, Joel Embiid a pu retrouver des standards plus classiques pour lui face à Orlando. Le pivot de Philadelphie a ainsi disputé 33 minutes dans la défaite des siens.

Sur le plan du jeu en revanche, on n’a pas encore revu le MVP 2023 puisqu’il a terminé avec 20 points à 5/15 au shoot, dont 0/5 à 3-pts, et 6 ballons perdus. Ce n’est que son deuxième match de la saison, donc patience.

« Habituellement, il me faut entre deux et quatre matches pour redevenir moi-même. Ce match est un pas important dans la bonne direction », assure ainsi Joel Embiid. « En deuxième mi-temps, j’avais les jambes un peu lourdes et chaque shoot que je prenais était court. »

Le All-Star des Sixers n’a en effet pas inscrit le moindre panier après la pause, shootant à 0/7 et ne prenant aucun tir facile. « Je peux imaginer de la fatigue », veut souligner Nick Nurse. « Le Magic a été bon pour envoyer un ou deux défenseurs sur lui. »

Patience avant de voir le meilleur visage de Joel Embiid et des Sixers

Le coach poursuit en regrettant que ses troupes aient fait preuve d’indécision « quand le chrono des 24 secondes était sur la fin, on n’a pas été capable de faire de bonnes choses ». « Je trouve que notre défense était bonne mais on a perdu des ballons, moi le premier », ajoute le champion olympique 2024. « Offensivement, on a été indécis. On peut corriger ça. »

Si Joel Embiid est visiblement rassuré après avoir joué 33 minutes, malgré le déchet dans son jeu, les Sixers ne s’en sortent toujours pas, avec une troisième défaite de suite. Et déjà 10 revers après 12 rencontres…

« C’est difficile de ne pas avoir un œil sur ce bilan », concède-t-il. « Mais l’adversité est là, avec des absents. On a beaucoup de nouveaux joueurs et c’est capital. On le voit sur le parquet, ça va prendre du temps pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. »