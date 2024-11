La défaite de toutes les frustrations pour les Lakers

La première défaite à domicile des Lakers allait forcément être difficile à avaler puisqu’on ne veut jamais voir une série positive prendre fin. Mais le scénario de la rencontre perdue face au Magic ajoute au côté amer de ce revers. Globalement, Los Angeles a eu la main sur la partie et, à plusieurs reprises, aurait pu conclure et se mettre à l’abri.

Principal bémol, le plus évident, celui qui saute aux yeux : les lancers-francs manqués par Anthony Davis dans les dernières secondes. L’intérieur avait réussi ses 9 tentatives précédentes. Puis il en manque trois… « Toute défaite est frustrante et encore plus moi car je suis celui qui a manqué les lancers-francs », reconnaît le All-Star.

Il a reçu le soutien d’Austin Reaves, qui a voulu insister sur la maladresse des Lakers dans le dernier quart-temps. L’arrière a manqué deux tentatives quelques minutes auparavant et l’équipe dans sa globalité a raté six lancers-francs sur huit dans les quatre dernières minutes. Six points qui pèsent lourd.

« Davis n’a pas été le seul à manquer des lancers-francs. Collectivement, on n’a pas été bon dans ce domaine en dernier acte et c’est la raison pour laquelle on perdu. Il a tellement fait pour notre équipe que ces deux ratés ne changent rien », assure Austin Reaves face aux 39 points de son coéquipier.

Certes des lancers-francs manqués, mais aussi des erreurs ailleurs

Surtout que du côté de JJ Redick, ce ne sont pas uniquement les points lâchés sur la ligne de réparation qui restent en travers de la gorge. C’est aussi la défense sur le shoot décisif de Franz Wagner, même si Cam Reddish a bien contesté ce tir.

« Je n’ai pas aimé notre façon de faire, notre état d’esprit quand Wagner a frappé à 3-pts. On parle constamment des isolations, qu’on ne veut pas permettre à l’adversaire de shooter à 3-pts en isolation. Surtout en fin de match », se lamente le coach, qui lui aussi confirme que « chaque défaite est frustrante » et que la rencontre « a basculé avec les lancers-francs manqués ».

Pour LeBron James, les sources de la défaite des Lakers se trouvent davantage en amont.

« Le match dure 48 minutes et on ne peut pas seulement pointer du doigt les lancers-francs. On veut conclure et on a eu nos chances. On a manqué des lancers-francs et on avance. Et notre troisième quart-temps ? », demande le « King ». Los Angeles l’a perdu 29-21. « On a lâché notre avance », poursuit-il. « On avait sept points d’avance à la pause et ils sont passés devant. Ce n’est pas un seul élément. C’est clair qu’on pouvait conclure aux lancers-francs. On n’a pas su le faire, on passe à autre chose. »