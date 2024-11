Brandon Miller incandescent, les Hornets écartent les Pistons après prolongation

Les Hornets prennent vite les devants dans cette rencontre, par l’intermédiaire de Brandon Miller, adroit derrière l’arc par deux fois. Le deuxième choix de la Draft 2023 installe les bases d’une soirée record pour lui, aidé par les bonnes passes de LaMelo Ball. Tobias Harris rentre lui aussi dans son match en se défaisant de Grant Williams à mi-distance, puis en répondant de loin. Par trois fois, Cade Cunningham prend facilement ses repères dans la raquette des Hornets et les Pistons ne sont qu’à six points (33-27).

Malik Beasley artille derrière l’arc, accompagné de Caleb Martin qui trouve la mire sous l’arceau. Les Pistons recollent, mais Brandon Miller est intraitable à 3-points et fait ficelle par deux fois. L’agressivité de Cade Cunningham permet aux Pistons de recoller, mais LaMelo Ball fait parler sa fantaisie avec un tir non loin du logo et un « reverse lay-up » malin pour permettre aux Hornets de finir devant à la pause (63-59).

Le comeback des Pistons

À la reprise, LaMelo Ball continue d’être adroit via ses « drives » et « floaters » et Brandon Miller remet ça à 3-points, offrant aux Hornets une avance de dix points. L’activité d’Isaiah Stewart sous le cercle et l’adresse lointaine de Malik Beasley dans ce troisième quart-temps (2/4) sont vite douchées par un nouveau tir insensé de LaMelo Ball en déséquilibre du logo, pour donner 20 points d’avance à Charlotte (89-69). Les Hornets finissent finalement avec un matelas de 14 points avant d’entamer la dernière période.

Mais les Pistons ne se relâchent pas et par l’intermédiaire de Stewart, puis de Simone Fontecchio à 3-points, Detroit revient à dix points. Brandon Miller continue son chantier derrière l’arc et Harris lui répond par deux fois, bien trouvé par Cunningham dans le « corner ». Le numéro 1 de la Draft 2021 se met au service de son équipe (10 passes) et les Pistons reviennent à 2 points (105-107). À une minute de la fin du match, c’est Jaden Ivey qui s’illustre pour égaliser. LaMelo Ball pense avoir la balle de match, mais son « floater » s’écrase sur l’arceau : 107 – 107. Prolongation au Spectrum Center !

Brandon Miller en feu

Les Hornets rentrent dans cette prolongation sans LaMelo Ball, sorti pour six fautes. Côté Pistons, gros handicap aussi puisqu’ils perdent Cade Cunningham touché à la hanche. Tobias Harris (6/9 à 3-points) fait passer les Pistons devant mais Brandon Miller inscrit son 7e, puis son 8e tir lointain de la soirée ! Le momentum penche du côté des Hornets, Martin contre sèchement Wendell Moore Jr avant que Tre Mann n’inscrive un « lay-up » bien inspiré. Jaden Ivey relance son équipe en étant adroit de loin puis à mi-distance. Il reste 5 secondes, et à -2, l’arrière tente de récupérer son ballon sur la ligne des lancers en visant la tranche, mais le hasard ne choisit pas Detroit et la bataille confuse du rebond permet au buzzer de retentir. 123 – 121, victoire Hornets !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Double record pour Brandon Miller ! En inscrivant 38 points, l’ailier sophomore bat son record en carrière aux points (35 points contre Indiana, février 2024). L’ancien joueur vedette d’Alabama fait de même à 3-points, avec 8 tirs convertis pour 12 tentés.

– Deuxième titularisation et un record pour Moussa Diabaté. Miles Bridges et Nick Richards absents, le Français a été titularisé pour la deuxième fois de sa carrière. En grappillant 16 rebonds (7 offensifs, 9 défensifs), Moussa Diabaté a été hyperactif sous le cercle et s’offre un nouveau record en carrière dans le domaine. Son coéquipier tricolore Tidjane Salaün a quant à lui inscrit 7 points en 13 minutes de jeu.

– Cade Cunningham solide, mais blessé. Avec 27 points et 10 passes, le meneur n’a pas pu jouer la prolongation suite à une douleur à la hanche après un contact en toute fin de quatrième quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.