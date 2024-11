Débuts très réussis pour Isaiah Hartenstein avec le Thunder

Après avoir gagné trois matches de suite après la blessure de Chet Holmgren, avec une défense remarquable malgré l’absence de taille, le Thunder commençait à fatiguer. L’équipe restait ainsi sur deux défaites d’affilée, et c’est pourquoi le retour d’Isaiah Hartenstein face aux Blazers était capital.

L’ancien pivot des Knicks a réalisé un match solide avec 13 points, 14 rebonds, 4 contres et 3 passes en 29 minutes. « Je me sens vraiment bien. C’était la première fois que je manquais autant de temps. Le simple fait de jouer, d’aider l’équipe, c’était génial », commente-t-il.

Comme il s’est maintenu en bonne forme physique pendant son absence, il n’a pas semblé en manque de rythme. « J’étais avec l’équipe, je n’étais pas évanoui dans le nature », sourit-il en évoquant ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. « Il y a encore des choses à travailler ensemble mais pour un premier match, c’était bien. »

Et, hasard du calendrier, il a devant lui quatre jours avant le prochain match du Thunder, lundi contre les Kings. C’est « parfait » – c’est son mot – pour récupérer et entrer doucement dans sa saison.

Sa présence va soulager le Thunder

Du côté de ses coéquipiers, on a accueilli avec plaisir la présence d’un véritable pivot. « On est plus à l’aise en sachant qu’il est en défense devant le cercle », souligne Jalen Williams, qui précise que cela ne doit pas « servir d’excuse pour ne pas défendre dans le périmètre ». De plus, il ajoute que, comme Isaiah Hartenstein « ne sera pas sur le terrain tout le temps », alors une « partie de nos principes de jeu en « small ball » doivent encore être appliqués ».

Shai Gilgeous-Alexander estime que le pivot « a changé le match avec ses rebonds, sa protection du cercle, son intelligence ». « Il rend les choses plus faciles pour tout le monde. On n’a pas l’impression d’avoir besoin d’une période d’adaptation », poursuit le Canadien. Jalen Williams est d’accord. « Il colle à notre système et les quelques erreurs qu’il a faites, des ballons perdus, c’était parce qu’il voulait faire une bonne passe. »

Orphelin d’un intérieur de grande taille, le Thunder peut enfin sourire. « On a eu du mal pendant une semaine sans intérieur, donc on est content de l’avoir », confirme le coach Mark Daigneault, qui reste patient avec Isaiah Hartenstein. « Il a été bon. Il a apporté de l’énergie. Il reste 66 matches à jouer donc, quand un joueur revient à ce moment-là, on n’est pas focalisé sur sa performance individuelle. L’important, c’est son retour, sa réintégration. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 1 36 35.7 66.7 100.0 3.0 7.0 10.0 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 15.0 Total 323 18 59.4 32.2 69.1 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.