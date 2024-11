Jamal Murray admet qu’il n’est pas à son meilleur niveau

Si Michael Malone a été obligé d’apporter son soutien à Jamal Murray et si Peyton Watson a déclaré que son « travail était de soutenir Jamal et de l’aider à mettre des tirs », c’est bien que l’ambiance autour du meneur de jeu était morose du côté de Denver.

Pourtant, le champion NBA 2023 affirme qu’il est « encore lui-même », mais force est de constater que cela ne s’est pas vu en début de saison : maladroit et peu efficace, il tournait à seulement 17.3 points de moyenne, à 40% de réussite au tir et 30% à 3-pts, avant la rencontre face aux Grizzlies mardi soir.

Être davantage agressif sans Nikola Jokic

Après deux défaites où il avait inscrit, au total, 29 points (à 12/31 au shoot), il a retrouvé des couleurs à Memphis avec 27 points à 10/20 au shoot, dont 5/10 à 3-pts, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. C’est son meilleur match de la saison, et de loin.

« Je me sens responsable. Ce n’est pas facile quand on ne joue pas bien, ce n’est pas facile sans Nikola Jokic et Aaron Gordon. On était totalement capables de gagner ces matches. Je dois mieux jouer. Je prends mes responsabilités pour ça. Ça commence avec moi », concède-t-il à The Athletic.

On n’a pas encore retrouvé le Jamal Murray des playoffs 2023, où il fut si brillant. On a davantage l’impression de le revoir comme aux Jeux olympiques avec le Canada, quand il était incapable de faire des différences sur son dribble. Certes, il est ciblé par les défenses depuis quelques jours, comme Nikola Jokic est absent, mais il n’a pas toujours son coup de rein sur son premier pas et son shoot qui font si mal.

Il assure ne plus être blessé

« C’est moins une question de shoot que d’être agressif », analyse-t-il. « Les derniers matches, sans Nikola, c’est différent. Mais je dois être meilleur et ne pas rejetter la faute sur les autres. Je dois changer de mentalité les soirs où il n’est pas là. Les tirs et le match ne seront pas les mêmes. C’est mental avant tout pour moi. On doit tous avoir une autre mentalité quand Jokic n’est pas là. »

Est-il encore gêné sur le plan physique, par son mollet, le même qui a plombé sa série contre Minnesota, en demi-finale de conférence, au printemps puis sa compétition olympique cet été en France ? Il assure que non.

« J’étais blessé pendant les Jeux, c’est clair. Je pouvais jouer, même si, évidemment, je n’ai pas été bon. Je le savais déjà, mais je voulais être là, je voulais jouer pour mon pays, être avec mes coéquipiers », rappelle-t-il. « Les Jeux, c’étaient les Jeux. Ce qui est important, c’est ce que je fais pour les Nuggets, l’équipe qui me paye, qui veut que je sois là. Je dois me concentrer sur ce que je peux faire pour cette équipe. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 9 36 39.9 30.2 85.7 0.4 3.9 4.3 5.4 1.7 1.2 2.0 0.2 17.3 Total 478 31 45.1 37.8 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.