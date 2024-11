Mike Malone en soutien de Jamal Murray

Prolongé à prix d’or cet été par les Nuggets, Jamal Murray a bien du mal à valider l’investissement de la franchise du Colorado en ce début de saison. Le meneur ne tourne ainsi « qu’à » 17.3 points de moyenne sur les neuf matchs qu’il a disputés, à 39.9% de réussite au tir, dont seulement 30.2% derrière la ligne à 3-points…

La nuit dernière, alors que Nikola Jokic était absent pour le deuxième match consécutif, le Canadien a encore souffert face la pression des Grizzlies, avec 13 points à 6/15 au tir, et 6 pertes de balle pour 7 passes décisives.

« J’ai eu le sentiment qu’il était tenu, accroché et qu’il subissait des fautes toute la soirée » a réagi Mike Malone, son coach. « Je le disais aux arbitres mais ça n’a rien changé. »

Du côté des fans de Denver, ça grogne aussi parce que Jamal Murray a été aperçu à l’évènement UFC 309 de New York, samedi soir. Fan de MMA, il a pu échanger son numéro de téléphone avec Kamaru Usman.

De meilleurs écrans pour l’aider

Déjà maladroit lors de la défaite face aux Pelicans au match précédent, Jamal Murray a donc fait un détour par New York afin d’assister notamment à la victoire de Jon Jones face à Stipe Miocic, au Madison Square Garden, alors que ses coéquipiers n’ont eu qu’une heure de trajet en avion à faire, entre La Nouvelle-Orléans et Memphis.

En temps normal, cette petite escapade n’aurait pas posé de problème aux supporters, sauf qu’en l’absence de Nikola Jokic et Aaron Gordon, les Nuggets ont absolument besoin d’un Jamal Murray percutant et efficace.

« Evidemment, on a besoin de Jamal, surtout sans Nikola et Aaron » confirme son coach. « Jamal est l’un des gars qui doit nous porter, mais tout ne repose pas sur lui. Je dois l’aider. Je dessine un écran pour lui mais on ne pose pas l’écran. Sans Nikola Jokic, le plan adverse est d’éteindre Jamal et Michael (Porter Jr). et ce soir, ça a été efficace. Ils l’ont bien fait. On va regarder les vidéos parce qu’on les rejoue dans deux jours, et on va devoir nettoyer les choses. Mais peu importe les systèmes qu’on met en place, et pour qui on les met en place, nos écrans et notre capacité à générer de l’espace doivent s’améliorer. Pour offrir de meilleurs tirs à ces gars, de bons tirs. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.2 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 8 36 39.8 31.9 85.7 0.4 3.8 4.1 5.2 1.5 1.0 1.5 0.0 17.9 Total 477 31 45.1 37.9 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.