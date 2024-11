Sans Victor Wembanyama, les Spurs font tomber le Thunder

Sur le banc texan, Sidy Cissoko en est resté bouche bée. En forme olympique dans une fin de première période enthousiasmante, Keldon Johnson (22 points à 7/15 aux tirs) a claqué un gros dunk. De quoi ravir l’assistance et le Français afin de conclure une première période prolifique offensivement pour l’arrière des Spurs.

Même en l’absence d’un savoureux duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, tous les deux blessés, ce match entre les Spurs et le Thunder a accouché d’une belle prestation des deux équipes et d’un suspense en fin de match dont le Frost Bank Center se serait bien passé (victoire 110-104)…

Même orphelin de Victor Wembanyama, Jeremy Sochan et Devin Vassell, San Antonio a tenu la dragée haute à Oklahoma City. S’appuyant sur une belle adresse longue distance (9/22 à 3-points) et avec un avantage à l’intérieur, même en l’absence de « Wemby », les Spurs viraient en tête à la pause (60-57).

Au retour des vestiaires, les Spurs ont passé la troisième, poussant le Thunder au bord du précipice (57-71), avant que Shai Gilgeous-Alexander ne débloque le compteur du Thunder en 2e mi-temps sur lancer-franc.

Deux bombes de Chris Paul pour plier le match

Trop dispendieux en première période pour créer un écart rédhibitoire, les hommes de Mitch Johnson n’ont ensuite égaré qu’un ballon en cours de route, alors qu’il en avait perdu 13 avant la pause, un record sur une mi-temps pour les Spurs cette saison.

Mais OKC, meilleure défense de la ligue avec 102.4 points encaissés sur 100 possessions, s’est démené pour enrayer la belle dynamique texane. Les efforts de « SGA » (32 points à 11/20 aux tirs et 7 passes en 37 minutes) et Jalen Williams (27 points à 13/26 aux tirs, 9 rebonds, 6 passes et 5 interceptions en 34 minutes) sont longtemps restés vains.

Mark Daigneault a bien essayé de piéger le coach intérimaire des Spurs, Mitch Johnson, avec un retour à dix points à l’aune des quatre dernières minutes de la rencontre. Mais Chris Paul (14 points à 5/10 aux tirs et 11 passes), qui a récemment passé le cap des 12 000 passes décisives en carrière et auteur de son 6e double-double de la saison, s’est chargé de mettre les Spurs hors de portée avec deux gros tirs à 3-points. Clutch face à son ancienne équipe, même à bientôt 40 ans….

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Victor Wembanyama a raté son deuxième match de suite. En tenue pour les treize premiers matchs de la saison, « Wemby » a été laissé au repos depuis son choc au genou en ouverture de la « NBA Cup » contre les Lakers, le 15 novembre dernier. La situation du Français est suivie « au jour le jour », assure Mitch Johnson, qui ne pense pas que les absences de Devin Vassell (touché au genou, également) et de « Wemby » « seront prolongées car ce sont des pépins mineurs ».

— Première victoire en « NBA Cup » depuis la création du tournoi pour les Spurs. Battu lors de ses quatre matchs l’an dernier, San Antonio a décroché avec brio sa première victoire en six matchs. Contre les Lakers, déjà, les Texans n’étaient pas passés loin…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 120 CLE 117 BRO 116 CHA 115 MEM 110 DEN 122 DAL 132 NOR 91 SAS 110 OKC 104 LAL 124 UTH 118

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).