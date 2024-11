Chris Paul atteint la barre symbolique des 12 000 passes décisives en carrière

L’histoire retiendra que c’est sur un alley-oop avec Victor Wembanyama, dans le premier quart-temps face aux Lakers, que Chris Paul a atteint la barre symbolique des 12 000 passes décisives en NBA.

Déjà troisième meilleur passeur de la Grande Ligue, le meneur de 39 ans, qui dispute sa 20e saison NBA, fait désormais partie d’un club très privé, puisqu’il comprend seulement, en plus de lui donc, John Stockton (15 806 passes décisives), le légendaire meneur du Jazz, et Jason Kidd (12 091 passes).

« C’est fou », a-t-il d’abord réagi. « Je suis avant tout reconnaissant de l’opportunité de jouer en NBA. Je me souviens de la première fois que j’ai joué à Utah : j’ai regardé le maillot de John Stockton et je me suis dit en blaguant que je battrai son record de passes décisives ».

« Durer en NBA demande un engagement énorme »

Débarqué des Warriors à l’intersaison, le « Point God » apporte expérience et sa sérénité à cette jeune équipe texane (24 ans de moyenne). Premier joueur de l’histoire à avoir totalisé 20 000 points et 10 000 passes, le 4e choix de la Draft 2005 fait l’unanimité depuis son arrivée à Alamo City.

« Parfois, je suis juste fasciné rien qu’en l’écoutant donner des conseils à ses coéquipiers. Et je me dis que j’aurais dû y penser », disait Gregg Popovich, actuellement sur la touche suite à son « léger AVC », en début de saison.

Avant d’envisager sa reconversion, Chris Paul va continuer d’accompagner Victor Wembanyama et les Spurs dans la reconstruction de la franchise.

Devant la presse, il a tenu à insister sur l’exigence que demande le haut niveau sur la durée. « Pour durer dans cette ligue, il faut beaucoup de travail et un peu de chance, aussi », tient-il à souligner. « Mais je suis reconnaissant envers ma famille car ce sont mes proches qui ont dû faire le plus de sacrifices. J’ai étudié le jeu plus que quiconque. Même lors des soirées avec ma femme, je prends mon iPad pour regarder les matchs. Durer en NBA demande un engagement énorme : il faut bien manger et bien s’entraîner, même quand vous êtes en vacances. »

