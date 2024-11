À San Antonio, Keldon Johnson se met à fond au service du collectif

Depuis le début de l’année 2024, Keldon Johnson doit se faire à un nouveau rôle du côté de San Antonio : celui de « Sixième homme ». Lui qui, durant trois saisons, faisait pourtant figure de titulaire indiscutable dans le Texas et alignait près de 17 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne (sur 31 minutes).

Cette saison, et comme on pouvait s’y attendre, rien n’a évolué aux yeux de Gregg Popovich et l’ailier de 25 ans reste la principale arme des Spurs en sortie de banc. Encore fallait-il qu’il se prépare pendant l’été afin d’avoir un véritable impact, régulier, au sein d’une franchise dont les ambitions ont été revues à la hausse dans le sillage de Victor Wembanyama et Chris Paul (à qui il a laissé son numéro 3).

« Je savais que pour m’assurer d’être à mon meilleur niveau tout le long d’une saison de 82 matchs, je devais perdre du poids et me focaliser sur mon régime alimentaire » confie ainsi l’ancien Wildcat de Kentucky, désireux de « devenir plus efficace » pour sa sixième année dans la ligue.

Moins de présence au large, plus d’agressivité

S’il reconnaît que « rien n’est gravé dans la pierre » concernant sa manière de jouer en attaque, car il fait preuve de polyvalence de ce côté du terrain, Keldon Johnson est toutefois conscient du rôle qu’il lui faut adopter pour le bien du collectif texan.

« Je me sens rapide et fort, capable d’accéder au cercle » détaille-t-il dans un premier temps. « Au final, c’est ce que je faisais au départ, donc j’en suis revenu à jouer mon jeu. Si la balle circule et que je suis ouvert, je peux marquer à 3-points, mais mettre la pression sur la défense, près du cercle, et créer des tirs pour mes coéquipiers, ça profitera davantage à mon équipe. »

Actuellement « en plein apprentissage », à l’image de la majorité de ses coéquipiers, Keldon Johnson fuit donc davantage la ligne extérieure pour essentiellement peser à l’intérieur. Et cela fonctionne, alors qu’il apprécie surtout les différents caviars de la paire Paul – Wembanyama.

« Ça m’offre des tirs mais ça offre aussi des tirs à mes coéquipiers » poursuit celui qui n’est autre que le joueur le plus ancien de cet effectif, s’y trouvant depuis 2019. « Avoir deux gars capables de si bien voir le jeu et qui réalisent autant de bonnes lectures, c’est énorme. Nous savons qu’ils auront le ballon, donc les coupes vers le cercle sont importantes. »

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 17 18 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAN 69 29 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SAN 75 32 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAN 63 33 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAN 69 30 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SAN 12 27 45.1 26.7 75.0 1.3 4.4 5.8 1.5 1.8 0.8 0.8 0.3 12.2 Total 305 30 46.4 35.5 76.0 1.1 4.4 5.5 2.3 2.0 0.7 1.4 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.