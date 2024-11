Décès de Bob Love (1942-2024), véritable légende des Bulls

Les Bulls, et plus globalement les amoureux de la NBA d’antan, sont en deuil puisque l’on a appris dans la nuit le décès de Bob Love à 81 ans, des suites d’un cancer. Un joueur certes peu connu du grand public, mais qui aura tout de même mené une belle carrière de onze ans, se distinguant principalement dans les années 1970 à Chicago, donc.

Quelques années avant l’arrivée d’un certain Michael Jordan en ville, c’est effectivement ce poste 3/4 qui faisait figure de patron pour la franchise de l’Illinois, aux côtés de Jerry Sloan et Chet Walker (récemment décédé également).

À tel point qu’il a été All-Star à trois reprises (1971, 1972, 1973), membre de la All-NBA Second Team à deux reprises (1971, 1972) et membre de la All-Defensive Second Team à trois reprises (1972, 1974, 1975).

Le premier vrai leader des Bulls

Avec 21.3 points et 6.8 rebonds de moyenne en neuf saisons chez les Bulls, avec des pointes à plus de 25 points et près de 9 rebonds par match, Bob Love aura tellement marqué « Windy City » de son empreinte que son numéro 10 y a été retiré.

Seuls Michael Jordan, Scottie Pippen et Jerry Sloan ont aussi eu droit à un tel honneur (sans compter Bill Russell dont le numéro 6 est retiré partout).

« J’étais le joueur infatigable et increvable de l’équipe. Je ne m’en plaignais pas, mais c’était beaucoup de pression. Les gars comptaient toujours sur moi en attaque et, parfois, deux ou trois adversaires se relayaient pour défendre sur moi » se rappellera l’intéressé, issu d’une fratrie de 14 enfants.

Durant son passage à Chicago, sous les ordres de Dick Motta, celui qui était surnommé « Butterbean » (car il raffolait des haricots de Lima) n’aura certes rien gagné collectivement, mais il aura aidé à la franchise à boucler quatre saisons à plus de 50 victoires et participer à deux finales de conférence (Ouest, à l’époque).

En faisant notamment trembler les Lakers de Wilt Chamberlain et Jerry West en 1971 et 1973, avec deux « Game 7 » en demi-finale de conférence. Idem contre les Warriors de Rick Barry, futurs champions en 1975 mais poussés avant ça à une septième manche.

Michael Jordan éternellement admiratif

Également passé plus brièvement par les Royals, les Bucks, les Nets et les Supersonics entre 1966 et 1977, Bob Love se distinguait par sa capacité à briller des deux côtés du parquet. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont finalement les joueurs qui l’ont côtoyé et/ou affronté.

« Nous avions beaucoup de joueurs qui pouvaient scorer, mais dans les moments décisifs, c’était simple : on donnait le ballon à Bob Love » racontera Norm Van Lier, ancien meneur All-Star des Bulls.

« Bob Love pouvait scorer, mais il était surtout un grand joueur de chaque côté du terrain. En plus de devoir inscrire 20 points chaque soir, on lui demandait toujours de s’occuper du meilleur attaquant adverse, comme Rick Barry, Elvin Hayes ou Spencer Haywood. Et il savait le faire mieux que personne… » l’encensera Nate Thurmond, l’homme au quadruple-double passé par Chicago.

« Bob Love était un adversaire redoutable. Il me faisait toujours travailler dur sur le terrain. Je crois qu’il en a toujours voulu à Milwaukee [de l’avoir transféré] et il me l’a fait payer… » avouera Bob Dandridge, Hall of Famer star des Bucks.

« Dès que je vois Bob Love, je ne peux pas m’empêcher de sourire. Je n’ai que de l’admiration pour lui et ce sera toujours le cas. Ce qu’il a accompli est très inspirant » dira Michael Jordan à son sujet.

Bob Love Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1966-67 CIN 66 16 42.9 63.3 0.0 0.0 3.9 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.7 1967-68 CIN 72 15 42.4 68.4 0.0 0.0 2.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.4 1968-69 * All Teams 49 11 39.7 74.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.9 1968-69 * CHI 35 9 41.6 72.4 0.0 0.0 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.1 1968-69 * MIL 14 16 36.8 76.3 0.0 0.0 4.6 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.6 1969-70 CHI 82 38 46.6 84.2 0.0 0.0 8.7 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 21.0 1970-71 CHI 81 43 44.7 82.9 0.0 0.0 8.5 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 25.2 1971-72 CHI 79 39 44.2 78.4 0.0 0.0 6.6 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.8 1972-73 CHI 82 37 43.1 82.4 0.0 0.0 6.5 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 23.1 1973-74 CHI 82 40 41.7 81.8 2.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 21.8 1974-75 CHI 61 39 42.9 83.0 1.0 4.0 6.3 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 22.0 1975-76 CHI 76 37 39.0 80.1 2.0 4.0 6.7 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 19.1 1976-77 * All Teams 59 20 37.9 82.6 1.0 2.0 3.4 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 7.3 1976-77 * SEA 32 14 37.2 87.2 0.0 1.0 2.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1976-77 * CHI 14 35 33.8 76.1 2.0 2.0 5.2 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1976-77 * NYN 13 18 46.2 84.6 1.0 1.0 2.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.1 Total 789 32 42.9 80.5 1.0 3.0 5.9 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.