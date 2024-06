Décès de Chet Walker, une légende des Sixers et des Bulls

L’union des joueurs NBA a annoncé le décès de Chet Walker, sept fois All-Star, à l’âge de 84 ans. Connu sous le surnom de « The Jet » pour ses qualités de vitesse, il fait partie des plus grands joueurs de l’histoire des Bulls.

Choisi par les Syracuse Nationals lors de la Draft 1962, il avait suivi l’équipe lors de son déménagement à Philadelphie pour devenir les Sixers. C’est sous les couleurs de Philly, en 1967, qu’il remporte son unique titre NBA, lors d’une saison exceptionnelle.

Avec Wilt Chamberlain, Hal Greer, Billy Cunningham et Chet Walker, les Sixers remportent 68 victoires en saison régulière, et surtout ils mettent fin à la domination des Celtics qui restaient sur huit titres d’affilée !

Une fin de carrière marquée par un conflit avec la NBA

En 1969, les Sixers échangent Chet Walker aux Bulls, et il rejoint Bob Love, Jerry Sloan et Norm Van Lier pour placer les Bulls sur la carte de la NBA. En 13 ans de carrière, il aura tourné à 18.2 points et 7.1 rebonds par match. Parmi les joueurs draftés en 1962, seul John Havlicek a remporté plus de victoires que Chet Walker en carrière.

Sa fin de carrière aura été marquée par un conflit avec les Bulls et la NBA. En 1975, les Bulls refusent de le payer, et il demande à être échangé ou libéré. Les Bulls refusent, et Walker attaque en justice la franchise et la NBA pour violations présumées des lois antitrust. On ne le reverra plus jamais sur un terrain.

Intronisé au Hall of Fame en 2012, Chet Walker faisait partie de la première cuvée du Ring Of Honor des Bulls aux côtés de Phil Jackson, Jerry Krause, Artis Gilmore, Jerry Sloan, Toni Kukoc, Bob Love, Johnny « Red » Kerr, Tex Winter, Dick Klein, Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman.