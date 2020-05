Légende du Jazz, Jerry Sloan est décédé (1942-2020)

En avril 2016, Jerry Sloan annonçait qu’il était atteint, depuis plusieurs mois, de la maladie de Parkinson et d’une certaine forme de démence qui lui faisait perdre progressivement la mémoire et ses facultés d’analyse.

Ce 22 mai, l’ancien coach du Jazz est décédé des suite de cette maladie, à 78 ans, annonce un communiqué de la franchise de Salt Lake City.

C’est une très longue page de l’histoire du Jazz qui se referme avec la disparition de Jerry Sloan. La plus belle sans doute. Après une carrière de joueur accomplie, à Chicago essentiellement où son maillot est retiré, avec deux participations au All-Star Game et six apparitions dans les All-Defensive Team, il s’était lancé dans le coaching.

D’abord avec les Bulls, pendant trois saisons (1979-1982), sans réel succès. Puis, après quatre années en tant qu’assistant à Utah, il prend les commandes du banc pendant la saison 1988-1989 à la place de Frank Layden, qui devient le président de la franchise.

Profitant du duo formé par John Stockton et Karl Malone qu’il va transformer en machine à marquer et à gagner, Jerry Sloan va enchaîner avec régularité les saisons brillantes, avec en point d’orgue deux Finals perdues contre les Bulls de Michael Jordan en 1997 et 1998.

Une démission surprise en 2011, des chiffres impressionnants

La transition après le départ des deux légendes se fera assez vite, avec une équipe solide construite autour de Deron Williams, Carlos Boozer, Andrei Kirilenko ou encore Mehmet Okur. Malheureusement, là encore, Jerry Sloan ne remportera pas de bague, chutant en finale de conférence 2007 contre les Spurs.

C’est justement une relation compliquée avec Deron Williams qui poussera Jerry Sloan à claquer la porte en 2011, après 23 années sur le banc du Jazz. Les deux hommes avaient ensuite enterré la hache de guerre.

Hall of Famer depuis 2009 et monstre de longévité, Jerry Sloan est une légende du coaching NBA, bien qu’il n’ait donc jamais gagné de titre ni même un trophée de meilleur coach de la saison. Ses 1 221 victoires font de lui le quatrième coach le plus victorieux de l’histoire, avec un pourcentage de victoire (60 %) qui est le sixième plus important de tous les temps chez les coaches qui ont gagné au moins 500 matches.

De plus, seul Gregg Popovich, avec 1 883 rencontres et 1 272 victoires à San Antonio, possède de meilleures statistiques avec une seule franchise. Jerry Sloan a ainsi dirigé le Jazz à 1 809 reprises, pour 1 127 succès pour 20 qualifications en playoffs, dont quinze d’affilée.